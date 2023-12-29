В канун Нового Года наградили гатчинцев

«Сегодня в зале среди награжденных те, кто работает в промышленности, сельском хозяйстве, социальной, бюджетной сферах, в органах исполнительной власти, общественных организациях, духовенство. Именно в соработничестве и достигаются успехи, которыми мы гордимся. В регионе, где нет ни алмазов, ни нефти, ни угля, люди – главный ресурс, это вы – ленинградцы. Именно вашим трудом достигаются успехи, которыми мы гордимся, гордятся ваши семьи, трудовые коллективы, гордится наша единая Команда 47. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго», – поздравил с наградами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе торжественной церемонии вручено 34 награды, в том числе – 5 государственных наград Российской Федерации, 3 – поощрений Президента РФ, одна ведомственная награда, 25 наград Ленинградской области.

Среди награжденных – 15-летний житель поселка Молодцово Сергей ДМИТРИЕВ, который остановил пожар на подступах к поселку. За проявленное мужество он награжден часами от губернатора Ленинградской области и ценным подарком от сенатора Российской Федерации Сергея ПЕРМИНОВА.

Среди награжденных - наши земляки.

Благодарность губернатора Ленинградской области объявлена Михаилу МОРОЗОВУ – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Районная спортивная школа «Юность».

Почетным дипломом губернатора Ленинградской области награжден коллектив акционерного общества «Завод «Кризо».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Пелагия ИШКИНИНА – технический директор акционерного общества «ОДК Сервис».