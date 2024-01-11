«Откровения» накануне Рождества

Каждый год в сочельник ансамбль бального танца «Жемчужина» Центра творчества юных города Гатчины (руководители - Ирина и Евгений Квачевы, тренер - Виктория Квачева) представляет Рождественский концерт - новую танцевальную программу. Целый год ее ждут и зрители, и сами танцоры. И не просто ждут, а готовятся – рождаются новые творческие идеи, праздник наполняется высоким смыслом, готовятся постановки, шьются костюмы, придумываются различные сюрпризы и технические чудеса.

Своим днем рождения «Жемчужина» считает 6 января 1990 года – в этот день первый внутриклубный праздник коллектив отметил в профилактории ДСК в Вырице.

Рождественский концерт уже для всей Гатчины «Жемчужина» стала проводить с 1995 года. Первый раз он состоялся на сцене Центра творчества юных. А уже в 1996 году директор кинотеатра «Победа» Генриетта Карповна Ягибекова, чтобы наполнить культурную программу кинотеатра и сохранить его именно как культурный комплекс, предложила проводить Рождественский концерт в большом зале кинотеатра. С тех пор эта традиция не прерывалась.

В этом году танцевальное шоу «Жемчужины» называлось «Откровения», и прошло не в Гатчине, а на сцене культурно-досугового центра «Лидер» в поселке Новый Свет.

- Особенность Рождественского концерта этого года прежде всего в том, что впервые, несмотря на предварительные согласования, в «Победе» не нашлось свободного места и времени для нашего коллектива, - сказала руководитель коллектива Ирина Квачева. - Но мы справились благодаря поддержке директора Центра творчества юных Надежды Владимировны Корбут и директора Новосветского культурно-досугового центра «Лидер» Юлии Валентиновны Королевой. Они договорились и изыскали возможность предоставить зал в поселке Новый Свет в наше традиционное время – 6 января в 19 часов. Пришлось срочно менять график репетиций, учитывать переезды, нюансы сцены, зала и его технических возможностей. Спасибо огромное нашим родителям за поддержку и понимание ситуации. Естественно, мы добавили технического оснащения, необходимого для проведения нашего концерта. И все сложилось хорошо. КДЦ «Лидер» - это именно концертный комплекс: большая артистическая зона, большая сцена, поэтому возможностей там гораздо больше. Но из-за переезда нашего концерта из Гатчины в Новый Свет часть публики мы потеряли. Это связано не только с транспортными возможностями наших зрителей. Во многих семьях сложилась традиция сразу после концерта посещать службу в Покровском соборе. В этот раз не все успевали вернуться в Гатчину, и предпочли службу, что, безусловно, более значимо.

Несмотря на все обстоятельства, зал был полон. Зрители собрались любящие, искренние. Что не удивительно: за годы проведения концерта у «Жемчужины» сложилась своя гатчинская публика, которая ждет таких встреч. Это выпускники, родители танцоров, бабушки, дедушки, братья, сестры, знакомые и просто люди, которые посещают все культурные мероприятия.

- Нас очень радушно приняли в Новом Свете, - отметила Ирина Квачева. - В этот раз концерт был посвящен нашим откровениям, как непросто быть педагогом и наставником. Но, в первую очередь, мы хотели подчеркнуть, что главной нашей любовью является даже не танец, а дети, танцоры, которые растут в нашем коллективе: от 5-6-летних и до самых старших, которые уходят от нас во взрослую жизнь.

«Откровения» растопили сердца зрителей. Программа была составлена таким образом, что с помощью искусства танца «Жемчужина» делилась своими радостями, поднимала проблему коммуникационных барьеров, недопонимания, которое мешает общаться.

- Мы хотели, чтобы вечер в сочельник был очень теплым, наполненным искренностью, светлыми, позитивными эмоциями и внутренними переживаниями, - поделилась Ирина Квачева. - А самое главное, пониманием того, что из любой сложной ситуации всегда есть выход, и всегда есть люди, которые тебя любят, поддерживают и протягивают руку помощи. Это получился не просто концерт, а искренний разговор между танцорами и зрителями.

В этом году руководители особо отметили сплоченность коллектива, за что особой благодарности был удостоен родительский комитет.

Татьяна Можаева

Фото Albina Hallakas