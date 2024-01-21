Как советская страна прощалась с Лениным. По материалам Президентской библиотеки

В течение нескольких недель по всей стране в каждой газете и в каждом журнале печатались выступления видных партийных деятелей и простых рабочих, репортажи, отклики из-за рубежа. Многие издания напоминали читателям вехи биографии вождя мирового пролетариата, публиковали его фотографии – от изображения маленького Володи Ульянова, где есть подпись, например, в журнале «Товарищ», размещённом в фонде Президентской библиотеке, - «тов. Ленин – дитя», до «последнего снимка больного т. Ленина перед смертью».

В этом же журнале опубликована статья Николая Бухарина, которая называлась кратко и была созвучна названию издания: «Товарищ». Начиналась она так: «Умер Ленин. Мы уже никогда не увидим этого громадного лба, этой чудесной головы, из которой во все стороны излучалась революционная энергия, этих живых, пронизывающих, внимательных глаз, этих твёрдых, властных рук, всей этой крепкой, литой фигуры, которая стояла на рубеже двух эпох в развитии человечества. <…> Милый! Незабываемый! Великий! Товарищ Ленин был и остаётся в веках единственным и неповторяемым».

В свою очередь революционер Владимир Виленский (Сибиряков), участник антиколчаковского подполья, историк-международник, на страницах журнала спорит с английским писателем и публицистом Гербертом Уэллсом, назвавшим в своей книге «Россия во мгле» Ленина «кремлёвским мечтателем»: «Ах, сэр Уэллс, как вы жестоко ошиблись. <…> Перед вами был гениальный прозорливец, своим прищуренным глазом умевший смотреть далеко вперёд и правильно предсказывать этапы великой борьбы рабочего класса, вождём которого он являлся. Перед вами был величайший практик революционного дела. Вы просмотрели Ленина…».

Огромный интерес представляет размещённая на портале Президентской библиотеки книга «На смерть Ленина» (1925), принадлежащая перу видного советского деятеля Григория Зиновьева. Зиновьев описывает день похорон Ленина и неделю после этого: «Видели ли мы за все пережитые годы картину более величественную, чем та, что мы четвёртые сутки наблюдаем по всей Москве? Видели ли вы когда-нибудь ранее такую прекрасную единую народную массу, такой живой прибой сотен тысяч пролетариев, которые сами организуются тут же на улицах, которые день и ночь в нынешнюю зимнюю стужу стоят и ждут своей очереди зайти поклониться праху вождя?.. Народная масса как будто второй раз переживает Великую Октябрьскую революцию».

Далее он цитирует письма рабочих на смерть вождя: «Дорогой отец наш! – пишет один из них. – Ты ушёл от своих детей навеки, но твой голос, слова твои никогда не умрут в наших пролетарских сердцах». Или вот что писал рабочий-шахтёр Тарасов: «Заболел. Дорожили каждым его часом. Ленин, живи! Ты один понимаешь нас, как никто! Нас, мужиков, царя растоптавших! А сегодня у каждого на сердце чёрные пятна. Закатилась звезда. Москва, Россия, Союз Республик облеклись в траур. Солнце померкло. Великого Ленина между нами не стало».

Подобные отклики, по словам Зиновьева, приходили из многих стран мира, в том числе Китая и Индии, «ведь именно угнетённые народы Востока больше всего воспринимают Владимира Ильича как лучшего своего друга».

В книге Григория Зиновьева приводится оценка личности Ленина глазами А. М. Горького: «Должен сказать, что мои личные симпатии к нему не играют никакой роли в момент, когда я пишу о нём. Я рассматриваю его как существо, подлежащее моему наблюдению, наравне со всеми другими людьми и явлениями, которые не могут не интересовать меня как бытописателя моей родины. Вот этот человек говорит речь на собрании рабочих, он говорит удивительно простыми словами, железным языком, с логикой топора, но в его суровых словах я никогда не слыхал ни грубой демагогии, ни пошлого франтовства красивой фразой».

Сам автор книги о своём учителе и соратнике, с которым они после событий 1917 года вместе скрывались в Разливе от Временного правительства, говорит так: «В течение месяцев и годов мы будем пытаться отдавать себе отчёт в том, что сделал для нашей страны В. И. Ленин».

В книге «В. И. Ленин: очерк жизни и деятельности» (1924), размещённой на портале Президентской библиотеки, член Политбюро Лев Каменев писал: «Нечеловеческая, неудержимая жажда работы, неустанная мысль и беспощадная растрата своей энергии сломили этот богатырский организм и погасили навсегда жизнь любимейшего из любимых – нашего Ильича. Но его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин живёт в сердце каждого крестьянина-бедняка. Ленин живёт среди миллионов колониальных рабов».

Также на портале Президентской библиотеки можно увидеть фрагменты кинохроники «Похороны В. И. Ленина, 23–27 января 1924 года. Борьба за власть после смерти В. И. Ленина».

Шесть минут оцифрованной хроники демонстрируют траурную Москву, бесконечный поток людей, проходящих вдоль гроба Ленина, красноармейцев в почётном карауле. На экране видна траурная процессия на Красной площади, возглавляемая Вячеславом Молотовым. У гроба сменяется почетный караул, но продолжает стоять вдова Ленина, Надежда Константиновна Крупская. Помимо церемонии похорон видеозапись дает представление о внутрипартийной борьбе, вызванной смертью Ленина, о членах и кандидатах в члены Политбюро: И. В. Сталине, Ф. Э. Дзержинском, М. И. Калинине, Л. Б. Каменеве, Г. И. Зиновьеве, М. П. Томском, А. И. Рыкове, М. В. Фрунзе, К. Б. Радеке, Г. И. Петровском, Л. Д. Троцком, В. В. Куйбышеве и др. На кадрах кинохроники будущие политические оппоненты Каменев, Зиновьев, Сталин находятся «по одну сторону баррикад». Это потом Сталин возглавит страну, а Зиновьев и Каменев будут объявлены врагами народа. Троцкого на похоронах не было: «вождь Красной армии нуждался в лечении», приступы болезни, «которыми Троцкий страдал с юных лет, свалили его в самый ответственный момент борьбы за власть». Спустя пять лет он будет выслан за пределы СССР, ещё через три года лишён советского гражданства.

На портале Президентской библиотеки размещена коллекция «В.И.Ленин (1870–1924)», в которую вошли сочинения российского революционера, советского государственного деятеля, создателя первого в истории социалистического государства, а также труды его соратников, исследования, архивные документы и изобразительные материалы.