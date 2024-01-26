Этот проект разработан, спонсирован и организован и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростиславом Павловым совместно с руководителем первичного отделения № 395 партии «Единая Россия», депутатом города Гатчины Светланой Терентьевой и её коллегами - сторонниками партии: заведующей Гатчинской стоматологической поликлиникой Элиной Церябиной и старшей медсестрой Еленой Кирейчиковой.

Начала беседу со школьниками Светлана Терентьева, которая в игровой форме представила им тему, цель занятия – «Два ряда жемчуга во рту и правильная речь - друзья, такую красоту нам надо всём беречь».

Врачи гатчинской стоматологической поликлиники Дмитрий Червяков и Николь Церябина на макете «челюсть человека» с помощью зубной щетки научили ребят ухаживать за полостью рта, рассказали о строении зуба человека.

«Сегодня дети получили полезный практический опыт, - отметила заместитель директора Гатчинской школы № 11 Ирина Новикова.

В завершение занятия школьники и учителя поблагодарили гостей за интересную беседу, а врачи подарили ребятам «зубик-раскраски» и зубные щетки, которые будут напоминать им, что для здоровья зубов и красивой улыбки нужен правильный уход за полостью рта.

«Это уже вторая гатчинская школа, после начальной № 5, в которой проведена профилактическая работа «Здоровые зубы - красивая улыбка». Выход в гатчинские школы с этой тематической беседой будет продолжен. Учить заботиться о своём здоровье надо с детства, ведь именно профилактике заболеваний уделено особое место в национальном проекте «Здравоохранение». Сегодня мы наглядно и, думаю, очень доступно показали первоклассникам, как это можно делать на примере заботы о здоровье полости рта», - сказала Светлана Терентьева.

Андрей Соколов