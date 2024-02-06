«Гатчинский некрополь»: по кладбищу - с путеводителем

Справочник адресован людям, которые интересуются историей. Он включает информацию о 20 ярких личностях, а также карту, где отмечены места их захоронений на кладбище «Солодухино» в Гатчине.

В числе тех, о ком рассказывает первый справочник, - ученый-конструктор, «отец» российской зенитной артиллерии Франц Лендер, контр-адмирал Тимофей Можайский, летчик, исследователь Арктики Борис Чухновский, почетный гражданин города Гатчины, тайный советник Николай Варадинов, протоиерей Иоанн Смолин, епископ Николай-Оскар Пальза, купцы и благотворители Веревкины, писатель Иван Соколов-Микитов, художник-карикатурист Павел Щербов, художник-маринист Александр Беггров.

В подготовке справочника принимали участие музей города Гатчины, заведующая музеем-усадьбой П.Е. Щербова Александра Журавлева и краевед Константин Иванов.

- Задача проекта – просветительская, - отметил Константин Иванов. - В открытых источниках много материалов по выбранным нами персонам. Мы же занимались обработкой и проверкой данных. Также обошли территорию кладбища, проверили, где и в каком состоянии находятся захоронения, о которых рассказываем. Выстроили логистику и навигацию, чтобы потом было удобно работать с материалом. Очень долго икали могилу художника Рудольфа Френца. Планировка кладбища сложная, если не знать точное расположение захоронения, можно и не найти. Была попытка найти могилу дочери Куприна – Зиночки. Но, видимо, захоронение утрачено. Экскурсии по местам захоронений сейчас очень востребованы. Эти материалы позволят раскрыть как экскурсионную площадку и гатчинское кладбище.

Тираж «Гатчинского некрополя» очень небольшой, распространяется справочник бесплатно по узким специалистам - экскурсоводам, краеведам, волонтерам, а также библиотекам и музеям Гатчины.

В том, что проект «Вечная память» нужно продолжать, уверена его автор и руководитель Ирина Лидзарь.

- Проект нужно расширять и углублять. Мы сейчас взяли самые громкие, всем известные имена и попытались уложить их в экскурсионный маршрут. Чтобы взяв в руки справочник-путеводитель, человек мог пройти его самостоятельно и получить общую информацию. Потому что даже многие местные жители не знают, какие великие люди жили в Гатчине и нашли здесь свое последнее пристанище. Еще одна наша задача – привлечь внимание к состоянию исторических некрополей. Некоторые из них находятся в катастрофическом состоянии. В ближайшее время они могут быть утеряны. Мы же с волонтерами, по большому счету, можем только убирать мусор. Как спасти исторические некрополи – я не знаю. Это проблема не только Гатчины и области, она актуальна для всей страны, - обратила внимание Ирина Лидзарь.

Справочник-путеводитель издан Автономной некоммерческой организацией культурных и туристских инициатив «Борей» в рамках реализации социального проекта «Вечная память», поддержанного администрацией Гатчинского района. Цель проекта - уход за могилами известных людей, похороненных на гатчинском городском кладбище «Солодухино», сохранение памяти о них, их вкладе в историю нашей страны.

Татьяна Можаева