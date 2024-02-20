Депутаты областного парламента подняли вопросы о дефиците медицинских кадров и качестве здравоохранения

Инициатором обсуждения ситуации в сфере регионального здравоохранения выступил депутат Александр Матвеев, избранный по Всеволожскому округу №7. Он запросил у специалистов Комздрава актуальную информацию об укомплектованности медицинскими кадрами (она, как выяснилось, составляет сейчас около 85%), о зарплате медработников, доступности медицинской помощи и т.д.

Больше всего депутата интересовали планируемые меры по улучшению ситуации и повышению доступности медицинской помощи во Всеволожском районе. Александр Матвеев пояснил, что к нему от избирателей всё чаще поступают жалобы и негативные отзывы о работе там системы здравоохранения. «В амбулаторно-поликлинической системе с каждым годом снижается доступность медицинской помощи: трудно записаться на прием, отсутствуют свободные номерки в онлайн-записи, не дозвониться до коллцентра… Всё чаще граждане обращаются к платным врачам и лабораториям. В стационарах не хватает лекарственных средств и расходных материалов. В приемных отделениях пациентам приходится ждать своей очереди по 4-5 часов… Имеется острая нехватка кадров как медицинского, так и вспомогательного персонала… В службе скорой медицинской помощи увольняются сотрудники и уходят работать в Санкт-Петербург. Причиной увольнений является низкая заработная плата и, из-за нехватки персонала, высокие нагрузки», - говорится в обращении к губернатору Александра Матвеева.

Еще в начале обсуждения Александр Дрозденко взял слово и подробно высказался по теме уровня зарплат врачей и медперсонала. Он подчеркнул: очень важно, что Ленинградская области в числе тех регионов, у которых высокие показали по исполнению «майских» Указов Президента - по уровню зарплат бюджетников, и в том числе врачей.

При этом губернатор пояснил, почему Ленинградская область не может подтянуть уровень зарплат медиков до уровня Санкт-Петербурга: вовсе не из-за нежелания руководства или проблем в экономике. «Мы входим в десятку субъектов РФ, которые безусловно выполняют показатели Указа Президента. По зарплатам врачей у нас эти показатели – 200% от среднестатистического дохода (не от средней зарплаты) по региону. Но если мы на 10% превышаем этот показатель, то вступают штрафные санкции со стороны Минфина… Поэтому и есть эти перетоки кадров. Такая ситуация не только в здравоохранении, но и в образовании, например, по зарплатам профессорско-преподавательского состава в областном Университете, которые ниже, чем в вузах в городе. Но мы уже третий год сокращаем разрыв в процентном соотношении между городом и областью, заработная плата растет», - отметил Александр Дрозденко.

Губернатор высказался за то, чтобы решать в области проблему дефицита медицинских кадров «дополнительными бонусами»: льготной ипотекой для врачей и покупкой им квартир для служебного пользования в большем, чем прежде, объеме. В этом году область уже в 2,5 раза увеличила количество приобретаемых служебных квартир для врачей – с 20-ти до 50-ти. Глава региона отметил, что и это не предел: если по итогам корректировки бюджета будут финансовые возможности, в области рассмотрят вопрос о приобретении уже 75 квартир для врачей в год.

Другая необходимая мера поддержки, по словам главы региона, - право приватизации служебного жилья через семь лет работы, для того, чтобы врачи успевали создавать в области семьи, «обрастать родней», и в итоге «бросить якорь» в регионе.

В своем докладе по обсуждаемой теме глава областного Комздрава Александр Жарков упомянул работу со студентами-«целевиками» - будущими врачами, которые должны вернуться на работу в область, и губернаторские именные стипендии для областных студентов-медиков. Например, для ординаторов они составляют 10 тыс. руб. ежемесячно. И если целевой студент вдруг решит разорвать договор с регионом, всю сумму с набежавшими штрафными санкциями придется вернуть.

Губернатор в этой связи отметил: те студенты, кто начал получать эти стипендии, когда их только учредили, сейчас как раз доучились и начинают приходить на работу в областное здравоохранение. Поэтому текущий год должен стать переломным в решении проблемы дефицита медицинских кадров.

«Мы уже видим в начале года приток врачей и среднего медицинского персонала», - подтвердил Александр Жарков. К тому же, подчеркнул он, Ленинградская область – один из немногих регионов, где медики, отработавшие в области не менее пяти лет, имеют право на получение бесплатных земельных участков. В Петербурге подобной меры поддержки нет.

Однако многие депутаты, которые задавали докладчику вопросы, не смогли разделить его оптимизм относительно ситуации в здравоохранении. В их числе был и автор вопроса, депутат Александр Матвеев.

Вице-спикер Татьяна Тюрина, которая прежде возглавляла Областную клиническую больницу, напомнила о недавнем решении Президента Владимира Путина о существенной прибавке к зарплате врачей. С 1 марта медикам, которые работают в малых городах, районных центрах и на селе, повысят ежемесячные выплаты. А с 1 апреля во всех регионах окладная часть зарплаты медработников вырастет до 50 процентов. Вице-спикер попросила уточнить, скольких врачей Ленинградской области коснутся эти меры. Она получила ответ, что решение Президента затронет 90 процентов работающих в Ленобласти врачей, и такая прибавка, конечно, станет хорошей мотивацией для персонала. Другой вопрос Татьяны Тюриной касался доплат работникам межрайонных больниц и выездной работы специалистов областной больницы, которая сейчас заметно сократилась. Губернатор также выразил желание быть в курсе ситуации о графике выездных приемов специалистов ЛОКБ и подчеркнул важность такой работы на территориях. «Это было одним из достижений Ленинградской области, то, что у нас специалисты и детской клинической больницы, и областной клинической больницы постоянно выезжали в районы. Это была не только возможность получить квалифицированную помощь на месте, но и подтянуть уровень медицины. Предложения приехавших специалистов зачастую были очень своевременными, качественными и правильными. В районах есть очень хорошие больницы по оснащенности, но с врачами действительно есть проблема», - подытожил губернатор.

Представляющий Кировский района депутат Родион Ким высказался за расширение программы закупки служебных квартир для врачей. По его мнению, если в ближайшие два-три года в области будут закупаться не 50, а 100 служебных квартир в год, это в конце концов решит проблему медицинских кадров в регионе. По его словам, она острее стоит не в отдаленных районах, а в районах, близких к Петербургу: оттуда врачи, проживая в области, на работу стараются ездить в город, а в областных медучреждениях – дефицит кадров.

Вопрос задержки с поступлением льготных лекарств в Сосновом Бору, и графика работы «льготных» аптек поставил перед докладчиком депутат Иван Апостолевский. А депутат Александр Русских, просил рассмотреть возможность направления на практику для работы в сельских ФАПах в летнее время студентов старших курсов мединститутов.

Свое мнение по теме обсуждения высказала депутат Анна Хмелева. Она отметила, что, к сожалению, на свои очень конкретные вопросы о ситуации в здравоохранении депутаты зачастую получают очень общие ответы. Депутат предложила руководству областного Комздрава «углублять взаимодействие» с депутатским корпусом, и, в частности, провести встречу с представителями фракции для обсуждения текущих вопросов. Руководитель фракции Александр Перминов присоединился к этой инициативе.

Депутат Дмитрий Рытов вспомнил о прежней практике строительства жилья, необходимого для нужд региона, рядом с важными объектами, однако получил ответ губернатора, что в данных условиях Ленинградской области гораздо выгоднее покупать жилье для врачей на вторичном рынке, хотя он не всегда может предложить его того качества и в тех объемах, которые необходимы.

Михаил Коломыцев напомнил главе Комздрава о проблемах в работе скорой помощи в Кировском районе, вице-спикер Саяд Алиев – о необходимости построить амбулаторию в Невской Дубровке, депутат Людмила Тептина уточнила сроки проведения второго этапа реконструкции Вырицкой поликлиники, которая запланирована на 2024 год, а Вадим Густов высказался за то, чтобы строящиеся в Ленинградской области модульные ФАПы отапливались с помощью модульных газовых котельных, это существенно сократит затраты и сроки подключения к коммуникациям. Также депутат выразил озабоченность тем, что в программе строительства объектов здравоохранения ни разу не прозвучал Волосовский район.

В конце длительного и напряженного обсуждения Александр Дрозденко поручил Александру Жаркову провести встречу депутатов Законодательного собрания от Всеволожского района с участием представителей областного Комздрава и руководства Всеволожской больницы. А Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин напомнил, что в Законодательном собрании создана рабочая группа по вопросам здравоохранения, которую возглавляет вице-спикер Татьяна Тюрина. В ближайшее время планируется проведение выездного заседания по данной теме, на котором народные избранники на месте познакомятся с ситуацией в здравоохранении в одном из районов области и смогут подробно обсудить острые вопросы качества медицинского обслуживания, которые ставят перед ними избиратели.

Елена Гариб, Анна Червякова,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области