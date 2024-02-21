В гостях у особенных спортсменов

Первым делом сотрудники Гатчинского дома реабилитационного проживания во главе с директором Марией Ларионовой показали свою спортивную инфраструктуру. За зданием центра - большая прогулочная зона, открытая спортплощадка, уличные тренажеры, есть тренажеры в помещении. Часть спортивного оборудования и инвентаря покупается, что-то делают своими руками. Летом большая часть спортивных занятий проходит на свежем воздухе. Зимой и в непогоду - в зале.

Галерея спортивной славы с трофеями разных лет – подтверждение спортивного потенциала проживающих - занимает почетное место в холле.

- Хотим показать, что имеют и умеют наши проживающие. По линии спорта мы хорошо взаимодействуем с петербургскими ПНИ, выступаем в их командах, участвуем в специальной спортивной олимпиаде в группе для лиц с интеллектуальными нарушениями, - рассказывает Мария Ларионова. - Выступаем и на области, но не от спорткомитета, а сами по себе. Хотим наладить взаимодействие со спорткомитетом Гатчинского района, чтобы они могли использовать наши ресурсы. А еще это будет способствовать реабилитации проживающих, даст толчок к дополнительному развитию и изменит отношение жителей и к нашему учреждению, и к людям, которые здесь живут.

В работе нашего учреждения произошли изменения. Проживающие остаются с нами, но меняется концепция проживания с уклоном на определенную реабилитацию. Сейчас мы определяемся, кто способен на нее, и будем писать под них программы – социальной, социально-трудовой, культурной реабилитации. У нас, к примеру, проживает восемь профессиональных художников. Также будем выходить на реабилитацию через спорт.

По сути, мы не только предоставляем место для проживания, но и создаем условия, которые копируют жизнь обычного человека в обычном мире. Наши проживающие – особенные люди. Ментальные нарушения — это тяжелые нарушения психического развития, при которых прежде всего страдает способность к социальному взаимодействию и поведению. Они пугаются, понимают, что мир не всегда их воспринимает. Поэтому здесь они должны себя чувствовать более комфортно: и поработать, и позаниматься спортом, - пояснила Мария Ларионова.

Безусловно, Гатчинскому дому реабилитационного проживания очень повезло с тренером-инструктором. Владимир Викторович Прилуцкий – не только профессиональный спортсмен, но и увлеченный своим делом человек. О своей работе он может говорить часами. Для него спорт — это вся жизнь.

На торжественном построении Сергей Пименов приветствовал спортсменов Дома реабилитационного проживания и рассказал, как идет работа в Гатчинском районе.

К большой радости и удовольствию всех участников встречи спортсмены сыграли с гостями и сотрудниками в бочче (спортивная игра с мячом на точность) и корнхол (игра с бросанием мешочков с горохом), а потом пригласили руководителя спорткомитета сразиться в настольный теннис. Тем временем в зале продолжалась тренировка по бадминтону.

- Это официальные виды спорта, по которым разработаны программы и проходят соревнования. Как видите, у нас есть, что показать. В Гатчине есть зал для проведения имиджевых мероприятий. Давайте станем застрельщиками: подтянем остальных, войдем в областной спортивный календарь и станем центром проведения областных соревнований по зрелищным, доступным и интересным видам спорта, - предложила Мария Ларионова.

По итогам дня открытых дверей решили начать взаимодействие с мастер-класса по бадминтону при поддержке районного спорткомитета, а также рассмотреть возможность включения в календарный план открытого турнира по настольному теннису для людей с ментальными нарушениями.

Сергей Пименов предложил Гатчинскому дому реабилитационного проживания рассмотреть возможность участия в соревнованиях, уже внесенных в календарный план спорткомитета Гатчинского района.

Татьяна Можаева