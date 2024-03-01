Владимир Путин объявил о продлении конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Депутат Заксобрания Ленобласти Евгений Смирнов прокомментировал обращение главы государства:

«Как координатор партийного проекта «Жители МКД» считаю крайне важным заявление нашего президента о продлении конкурса до 2030 года. В Ленинградской области в 2023 году в конкурсе победили три города - Ивангород, Новая Ладога и Сосновый Бор. В 2023 году также реализовали проекты прошлогодних победителей - Подпорожья, Пикалево, Кингисеппа, Шлиссельбурга и Соснового Бора. Всего за время существования конкурса 19 муниципальных образований области стали его победителями. Самое важное, что в процесс вовлечены наши жители и именно они определяют на какие объекты в первую очередь будут выделены средства. С продлением проекта мы получим серьезную поддержку и сумеем провести реконструкцию наших многочисленных набережных, парков, скверов и исторических центров городов, что сделает жизнь ленинградцев ещё комфортнее».

Создание комфортной городской среды является неотъемлемой частью Народной программы Партии «Единая Россия».