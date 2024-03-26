Эффективная лабораторная диагностика — в Гатчине

«Ленинградская область постоянно развивает направление диагностики, каждый медик знает, что современная диагностическая лаборатория — лучший друг лечащего врача. Чем быстрее будут готовы результаты анализов, тем оперативнее доктор начнет лечение. Новое оборудование в Гатчинской больнице позволит сэкономить медикам время», — отметил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Уникальное иммунохимическое оборудование по обработке анализов поступило в клинико-диагностическую лабораторию Гатчинской клинической межрайонной больницы. В России есть только 2 таких аппарата. Функционал нового оборудования впечатляет: оно обрабатывает биохимию крови круглосуточно — это 1000 пробирок в день.