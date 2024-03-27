«Детям-жертвам войны на Донбассе» посвящается…

Выставка и бронзовая скульптура были созданы в рамках проекта регионального отделения партии «Единая Россия» «47ЕР. Донбасс. Возрождение» – по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и предназначены для нашего подшефного города на Донбассе – Енакиево.

Экспозиция представляет собой объемные стенды с фотографиями детей блокадного Ленинграда и современными снимками маленьких жителей Донбасса, чью жизнь исковеркала война. В начале аллеи расположен бронзовый памятник детям Донбасса – подросток с погибшей сестренкой на руках.

Презентация фотовыставки и памятника состоялась 27 марта при участии первых лиц Ленобласти и Гатчины, жителей Гатчинского района, представителей ветеранских и молодежных объединений.

Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что решение установить в Енакиево памятник детям-жертвам войны на Донбассе было принято два года назад:

- 27 июля 2022 года, в День памяти детей Донбасса, в Енакиево, мы решили обязательно установить памятник детям – тем, кто не дожил до дня сегодняшнего, кто погиб под обстрелами и бомбежками, тем, у кого нацисты украли будущее. Рядом со школой искусств в Енакиево мы заложили камень. Этот памятник будет установлен там 1 июня – в День защиты детей. И неслучайно сегодня мы представляем этот памятник здесь – на мемориале в честь жертв фашизма. У нацистов страшное лицо и похожий почерк. И 80 лет назад, и сегодня они не щадят никого, для них не существует понятия ценности человеческой жизни, гуманитарных и культурных ценностей.

Александр Юрьевич подчеркнул, что и нынешние, и будущие поколения должны помнить: самое важное – это мир. Мир без войны, без нацизма, без терроризма:

- Совсем недавно мы пережили страшный теракт в Подмосковье, там тоже погибли мирные жители, в то числе дети, и для нас сегодня эта выставка – важное напоминание о том, что мы должны отстоять мир и справедливость и впредь не допускать повторения трагедий.

Губернатор поблагодарил Ленинградское отделение партии «Единая Россия» и всех, кто помогал в подготовке фотовыставки и памятника.

Как рассказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области, координатор регионального партийного проекта «47ЕР. Донбасс. Возрождение» Дмитрий Рытов, в создании фотовыставки были использованы блокадные снимки, взятые из открытых источников; современные фотографии творческая группа регионального исполкома «Единой России» получила от соратников с подшефной территории Ленобласти – из Енакиево.

В Гатчинском районе экспозиция продлится до конца мая, после чего стенды с фотографиями и бронзовая скульптура отправятся на Донбасс. В Енакиево сейчас начинаются работы по благоустройству территории будущего мемориала.

В музее мемориального комплекса в Зайцево останется бюст – часть гипсовой статуи, с которой отливали памятник. Также планируется разместить QR-коды – здесь, на мемориале, и в Енакиево, на месте установки памятника: при наведении смартфона на QR-код посетитель будет попадать на сайт, рассказывающий о фотовыставке, в цифровом формате она будет расширяться. Кроме того, и тут, и там установят видеокамеры, чтобы люди в Енакиево смогли в онлайн-режиме увидеть памятник в Гатчинском районе, и наоборот – жители Ленинградской области имели возможность увидеть памятник на Донбассе.

- Губернатор Александр Дрозденко одним из первых среди руководителей регионов поехал на Донбасс после начала спецоперации, и после возвращения в числе первых его поручений нашему региональному отделению «Единой России» было подготовить такой памятник, чтобы установить его в Енакиево, – сказал Дмитрий Рытов. – Когда там, на Донбассе, в детских домах встречаешься с детьми, которые потеряли своих родителей в этой войне, читаешь боль в их глазах и видишь, насколько они привыкли жить в этом аду, – понимаешь, за что мы воюем. Ненависть к фашизму – в нашей генетической памяти, особенно у ленинградцев – потомков блокадников. Я думаю, что каждый раз враги наступают на одни и те же грабли: они хотят ужасом, страхом, репрессиями заставить наш народ сдаться, подчиниться, разобщиться. И добиваются только одного: каждым шагом террора приближают свою гибель и нашу неминуемую победу.

Автор памятника детям-жертвам войны на Донбассе – выпускник Российской академии художеств им. Репина, молодой талантливый скульптор Сурен Харазян. Он откликнулся на просьбу регионального отделения партии «Единая Россия», выполнил проект, и Академия художеств признала его скульптуру лучшей дипломной работой 2023 года и присвоила ей золотую медаль.

Выступая на открытии памятника, Сурен Харазян поблагодарил за предоставленную ему возможность:

- Меня как скульптора давно привлекает идея создания произведения, которое обращается к душе человека и несет в себе глубокое послание. Это творение воплощает в себе суть безвинности, стойкости и трагичности. Дети – самая уязвимая и беззащитная часть нашего общества, и они принимают на себя жестокости войны. Их настоящее разрушено, будущее неясно. С помощью искусства мы хотим, чтобы этих детей услышали и запомнили.

Как рассказал Сурен Харазян, на создание памятника ушло семь месяцев. Высота фигуры – 2 метра 60 см, в Енакиево она будет стоять на постаменте высотой 60 см. На Донбассе скульптор еще не был, но о военных событиях знает не понаслышке:

- Я из Армении, и тема ужасов и горечи войны мне с детства знакома и близка. У меня не было прототипа, но моя работа отображает вполне реальные события наших дней: на обломках здания брат держит тело погибшей сестры, закрытое тканью… Я хотел передать момент скорби и одновременно детского недоумения. Я знаю, как это бывает, наверное, поэтому у меня и получилось…

Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших 22 марта во время террористической атаки в Подмосковье и возложили цветы к памятнику детям-жертвам войны на Донбассе.

Екатерина Дзюба