Три даты в истории «Красного изобретателя»

В этом году у предприятия как минимум три исторических даты: 100 лет назад, 31 марта 1924 года, был издан приказ о названии завода «Красный изобретатель» или кратко «Кризо»; 60 лет, как одно из подразделений предприятия - опытный завод «Кризо» разместился в городе Гатчине, и 40 лет, как завод вышел из состава НПО «Меридиан» и стал самостоятельным предприятием.

Предприятие было основано в конце XIX века, когда в Российской империи бурно развивалась промышленность. Год рождения завода закрепила запись в официальном справочнике «Фабрично-заводские предприятия Российской империи» в редакции 1909 года: «№ Б-1712. Пек Георгий Мартынович. Механический завод. Год основания – 1883. Местонахождение: Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Церковная, 17а» (ныне ул. Блохина).

История начиналась со слесарно-механической мастерской, которая уже в 1890 году была преобразована в «Завод по выделке электрических машин». Одним из первых заказчиков завода был генерал-лейтенант российского флота А.Н. Крылов, впоследствии всемирно известный академик, имя которого присвоено крупнейшему НИИ судостроительной отрасли. По заказам морского ведомства завод Г.М. Пека выпускал электрооборудование для таких известных кораблей Военно-морского флота России, как «Павел I», «Бородино», «Адмирал Макаров», «Аврора» и другие. Таким образом, предприятие практически с самого начала было нацелено на удовлетворение нужд Военно-морского флота.

После Гражданской войны завод возобновил работу в феврале 1922 года в составе «Экспериментальной мастерской научных изобретений» (ЭКСМАНИ) под руководством талантливого инженера и изобретателя Владимира Ивановича Бекаури. По его предложению 31 марта 1924 года заводу присваивают название «Красный изобретатель» (в сокращении «Кризо»).

После окончания Великой Отечественной войны завод вновь открывается и передается Госкомитету по судостроению (Министерству судостроительной промышленности). И уже в 1946 году на заводе «Кризо» создается опытно-конструкторское бюро (ОКБ завода «Кризо»).

В 1963 году произошли очередные изменения: ОКБ было преобразовано в Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Меридиан», завод выделен в отдельное подразделение – опытный завод «Кризо» и перебазирован в 1964 году в новые производственные корпуса, построенные в городе Гатчине в промзоне №1 (сразу за платформой «Татьянино»).

После распада Советского Союза и централизованной промышленности в 1994 году завод сменил организационно-правовую форму, став акционерным обществом, и вышел из состава НПО «Меридиан».

АО «Завод «Кризо» сохранил свою специализацию, определяемую лицензиями на право разработки, производства и ремонта изделий для военно-морского и гражданского флота. На заводе был создан собственный научно-технический центр, призванный обеспечить модернизацию выпускаемой продукции и разработку новой техники по профилю завода.

В сложные времена «Кризо», одно из немногих предприятий, полностью сохранил свой заводской музей. Сегодня о его славной истории может рассказать не только безликая справка, но и подлинные раритеты.

В музее хранятся редкие фотографии разных этапов жизни завода, в том числе более 100-летней давности, оформлен «красный уголок» с историческими знаменами, представлены макеты и образцы продукции, фотохроника заводских будней и праздников – награды, важные приказы. Здесь представлено все, чем гордится предприятия – изобретения, люди, особые заказы государственной важности.

Татьяна Можаева