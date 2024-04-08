В Гатчине пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства

«Приглашаю жителей региона принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Если вы в поисках работы или только задумываетесь о новом месте – найдете интересные для себя вакансии, сможете оценить, насколько востребованы ваши навыки на рынке труда, наметить цели для карьерного развития. Юным жителям области помогут с выбором направления профессионального обучения. Каждый найдет что-то интересное и полезное для себя», – рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить при открытии своего дела. В программе мероприятия – карьерные тренинги и консультации, творческие мастер-классы, выступления музыкальных коллективов.

К проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

В Гатчине ярмарка трудоустройства пройдет на двух площадках:

- Штаб общественной поддержки Ленинградской области (пр. 25 Октября, д. 5) с 11:00 до 13:00.

- Гатчинский кадровый центр (ул. Карла Маркса, д.66а) с 14:00 до 16:00.

На ярмарке представлены предприятия: АО «ОДК-Сервис», Гатчинский почтамт УФПС СПб и ЛО АО "Почта России", ООО "Агат", НИЦ "Курчатовский институт" – ПИЯФ, ООО "Вентпроф СЗ", ООО "Гатчинский спиртовой завод", ООО "Кондитерская фабрика "Нева", ООО "Петрополимер", ПАО "Россети Ленэнерго" филиал "Гатчинские электрические сети", ПАО "Завод Буревестник", СЗПК - филиал ОАО "Элтеза", МОВО по Гатчинскому району ЛО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по СПб и ЛО", УМВД России по Гатчинскому району ЛО, ООО "Глобус элит", АО "ПО"Баррикада", Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства-микрокредитная компания МО "Город Гатчина", ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" филиал в Гатчинском районе, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.