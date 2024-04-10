Открыто голосование за лучшие товары и услуги самозанятых женщин Ленинградской области
Центр «Мой бизнес» – Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области регулярно проводит различные мероприятия, направленные на развитие женского бизнеса. Системная работа осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Так, 5 апреля в центре «Мой бизнес» состоялся тренинг «Личный бренд. Взлет продаж». Мероприятие проводилось в рамках Проекта по продвижению и развитию бизнеса самозанятых женщин Ленинградской области.
На тренинге обсуждали такие темы, как: личный бренд и его влияние на рост продаж, тренды продаж в 2024 году и как сделать, чтобы клиент купил «здесь и сейчас». Занятия провел эксперт по работе с увеличением продаж Алексей Перкулимов.
По итогам тренинга Фонд разместил анкеты участниц проекта по продвижению и развития бизнеса самозанятых женщин для открытого голосования. По результатам голосования ТОП-10 финалисток получат продвижение в Интернете и СМИ.
Пользователи могут перейти по ссылке https://navigator.813.ru/vote/ и проголосовать за лучший товар и услугу.
Голосовать можно только за одну участницу и ее бизнес.