Гатчина и область выходят на «Забег.РФ»

В этом году Гатчина в 4-й раз примет «Забег.РФ». Стартовый городок будет размещен на перекрестке улиц Соборная и Красная. Организаторы подготовят дистанции для участников разного возраста и уровня подготовки: 1, 5, 10 или 21 километр.

Полумарафон «ЗаБег.РФф» одновременно пройдет по всей России – тысячи любителей бега со всей страны выйдут на старт в одно время вне зависимости от часовых поясов.

Регистрация на полумарафон доступна на сайте проекта https://russiarunning.com/event/ZabegRFLenOblast2024 .