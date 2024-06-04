Новые социальные проекты реализуют в 17 районах области

«86 социальных инициатив в поселениях Ленобласти стали победителями конкурса грантов губернатора Ленинградской области. Формат «маленького» гранта для организаций, которые только пробуют свои силы, полностью себя оправдывает. Небольшая сумма поддержки, простые и понятные правила участия в конкурсе позволяют помочь сотням жителей области и поверить в себя тем, кто готов развивать регион в некоммерческом секторе», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

В 2024 году общая сумма поддержки, которая разыгрывалась на муниципальном этапе конкурса, увеличилась с 18 до 25 млн рублей. Средства на конкурс распределились между районами и городским округом неравномерно: увеличение призовой суммы получили 9 районов, которые наиболее активно включились в практическую поддержку социальных инициатив.

На второй конкурс грантов губернатора Ленинградской области региональные СО НКО подали 99 заявок — рекордный показатель для данного этапа конкурса. После технической проверки до защиты было допущено 86 заявок. Максимальный размер гранта составил 250 тыс. рублей. Реализация социальных проектов стартует 1 июля.

Гранты губернатора получили проекты волонтеров из Гатчинского района: театральный фестиваль «Мир сказок», «Увлекательная байдарка», «ГРАНТиозно», выпуск календаря «Лампово: дома и люди», «Важней всего на свете – мир, любовь, семья и дети!» и другие.