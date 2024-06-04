Старая Гатчина в графике

Виктор Никишин-Голандский — выпускник Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии (бывший ЛВХПУ им. Мухиной), профессиональный дизайнер, исследователь архитектуры, графики и живописи, коллекционер и вице-президент Санкт-Петербургского Клуба любителей истории открыток (КЛИО).

Выставку «В нескольких штрихах о Гатчине» можно смело назвать открытием года. Виктор Анатольевич обосновался в нашем городе не так давно, в 2018 году, и пока не очень хорошо знаком гатчинским ценителям искусства.

В экспозиции представлена тёплая, живая графика, к языку которой художник обратился, чтобы передать свои впечатления именно от старой Гатчины.

«О чём эта выставка? Конечно, о Гатчине, - отмечает художник. - О недалёком прошлом в нашем настоящем, которое будто бы на виду. Вот только замечаете ли вы его? По пути на работу? На бегу в магазин? Проездом из окна транспорта? Отвлекаясь от шумной компании? Не спешите ответить. Эта Гатчина тихая и немногословная. Чтобы её увидеть, надо забыть и вспомнить. Чтобы пообщаться с ней, надо выбрать освещение, время, ракурс... Эта выставка - наш диалог, в который мы решили посвятить вас. В нескольких штрихах...».

Выставка Виктора Никишина-Голандского вызвала интерес и благодарные отклики у почитателей искусства. Вот что пишут о ней гатчинцы:

«Благодарю художника за эти работы - увидела почти все милые сердцу гатчинские дома! Очень нравится эта техника — на все сто процентов подходит для нашего местного неброского, но очень уютного колорита. Тихая немногословная Гатчина прекрасно Вам удалась...»

«Спасибо за картины старых гатчинских домов. Хочется, чтобы они сохранились для будущих поколений...».

«Я живу в Гатчине с 2019 года и никогда не «пробегаю мимо», а именно старину вижу, фиксирую, запоминаю, любуюсь. Спасибо за Ваши тёплые работы. Хочется назвать выставку «Уходящая старина». Пусть она останется в нашей памяти, благодаря Вашим работам...»

Юлия Лысанюк