Ленобласть — на главных транспортных коридорах эпохи

Глава региона выступил на сессии «Новые смыслы автомобильных дорог: экспортный потенциал через создание скоростных маршрутов».

«На большом форуме транспортные коридоры и перевозки обсуждаем как стратегию. Геополитически Ленобласть включена в главные транспортные каркасы «Север – Юг» и «Запад – Восток». Ожидаемый рост грузов в портах региона – 150 млн тонн. Сегодня в дорожных проектах участвует бизнес, понимая важность логистической привлекательности территорий. Так в крупных проектах дорожного строительства складываются проекты государственно-частного партнерства», — отметил губернатор Ленинградской области.

Темп прироста ВРП в Ленинградской области за 2017-2023 гг. составил 20,6% (в среднем по РФ 16,1 %). На протяжении нескольких лет Ленинградская область по итогам внешнеторговой деятельности среди субъектов РФ, входящих в состав СЗФО, уверенно занимает 2 место по объемам импорта, экспорта и товарооборота. В прошлом году Ленинградская область вошла в топ-10 субъектов РФ – лидеров устойчивого развития.

По Ленинградской области проходят 10 федеральных автомобильных трасс, несколько международных транспортных коридоров: евроазиатский коридор «Транссиб», «Север - Юг», «Запад – Восток», участки 1-го и 9-го панъевропейских транспортных коридоров. Ленинградская область занимает 1-е место среди регионов СЗФО по протяженности железнодорожных путей общего пользования.