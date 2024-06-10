Многодетные мамы сыграли в футбол в Гатчине

Матч состоялся в рамках мероприятий Года семьи: «Большая семья - большое счастье» и празднования Дня социального работника. Победила команда многодетных мам «Ленинградская семья».

«Энергия на поле была невероятная. А посвятили команды спортивные достижения, конечно, дружбе и любви», — прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

Футбольный клуб многодетных мам «Ленинградская семья» — многократный победитель российских турниров по женскому любительскому футболу и получатель грантов губернатора Ленинградской области.

Грантовый проект команды направлен на организацию совместного семейного досуга и поддержку материнства, как одного из главных аспектов благополучия семьи. Организаторы проводят бесплатные тренировки для женщин-матерей в Гатчинском, Киришском, Лодейнопольском и Всеволожском районах Ленинградской области.

В июле 2024 года планируется провести семейный футбольный турнир, приуроченный ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В сентябре будет проведен региональный футбольный турнир на Кубок Губернатора Ленинградской области среди женских команд с приглашением команд из других регионов.