Сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку дачи взятки в Гатчине

По информации УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО с целью непривлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.12 ч.2 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), водитель предпринял попытку дачи взятки должностному лицу в размере 1000 рублей.

Попытка дачи взятки была пресечена в установленном законом порядке сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уважаемые граждане! помните, что дача или получение взятки – это преступление, за которое предусмотрено наказание согласно УК РФ.