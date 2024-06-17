Сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку дачи взятки в Гатчине
4 мая в 23:55 у дома 68 по улице Чкалова в Гатчине сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Хендай», под управлением 30-летнего гражданина среднеазиатского государства.
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По информации УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО с целью непривлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.12 ч.2 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), водитель предпринял попытку дачи взятки должностному лицу в размере 1000 рублей.
Попытка дачи взятки была пресечена в установленном законом порядке сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уважаемые граждане! помните, что дача или получение взятки – это преступление, за которое предусмотрено наказание согласно УК РФ.
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