Зачем отключают горячую воду летом

Как рассказала главный инженер МУП «Тепловые сети» города Гатчины Мария Николаевна Свягина, как и в прежние годы, во время остановки котельных будут выполняться работы по ремонту и обслуживанию газового оборудования, электрооборудования, котельного оборудования, оборудования КИП и автоматики.

На котельной № 11 будут проведены работы по замене газовой запорной арматуры. Также установят два новых повысительных насоса. Они уже закуплены, выполняется установка. Повысительные насосы - это агрегаты, служащие для повышения давления воды в системах водоснабжения. Необходимость их установки возникла после того, как водозаборы были переданы МУП «Водоканал». Повысительные насосы позволят настроить и наладить подачу холодной воды с нормативными параметрами.

На котельной №10 будет проведена установка нового трансформатора. Это очень трудоемкая работа. Чтобы подключить трансформатор, потребуется полностью обесточить котельную. Поставка трансформатора запланирована на середину июля, чтобы во время остановки котельной постараться успеть его подключить. Сейчас на котельной №10 в помещении паротурбогенератора уже полностью заменен теплообменник сетевой воды, что значительно улучшит качество теплоснабжения.

На котельной №6 запланирован ремонт водогрейного котла. На данный момент уже вышел подрядчик, который произведет полную замену трубопроводов водогрейного котла.

На котельной №9 запланированы работы по замене запорной арматуры на котлах.

Во время остановки котельных ремонтные работы будут проводиться и на тепловых сетях.

Очень много запланировано ремонтов в связи с благоустройством дворовых территорий и ремонтом городских дорог.

Сейчас МУП «Тепловые сети» собственными силами ведет работы по улице Рошаля. Уже сделаны четыре «пересечки» (участок теплотрассы, пересекающий дорогу). Заменено около 30 метров теплотрассы диаметром 200 мм на участке дороги в районе домов №15 по ул. Урицкого.

В ближайшие две недели своими силами предприятие будет менять участки теплотрассы еще в двух местах по ул. Урицкого. Это тоже будут «пересечки».

Кроме того, проведены конкурсы на определение подрядчиков для выполнения работ по дворовым территориям, где в этом году проводится благоустройство. Несколько подрядчиков уже приступили к работе. Подрядчик выполняет замену тепловых сетей в Мариенбурге на ул. Куприна в месте пересечения с ул.120-й Гатчинской Дивизии. Закончен ремонт дворовой территории на ул. Урицкого 20А.

В прошлом году заменен один старый аварийный участок теплотрассы на ул. Зверевой. В этом году запланировано еще три участка по этой улице – от дома №11 до дома №20. Это очень большая и ответственная работа: два участка по 100 метров и один участок 200 метров диаметром 500 мм.

Работа начнется, как только определится подрядчик. Чтобы не отключать горячую воду надолго, на время проведения замены труб горячая вода будет поступать по временному наземному трубопроводу. Кратковременное отключение горячей воды будет только в момент перехода с основного на временный трубопровод и обратно.

Работники «Тепловых сетей» уверены, что жители микрорайона Аэродром отнесутся к этому с пониманием, ведь в результате проведенных работ повысится надежность и качество теплоснабжения большей части микрорайона.

После замены труб благоустройство тротуара и прилегающей территории восстановят.

Тепловые сети будут менять также и на других улицах – на Чехова, Крупской, Радищева, Красной.

В этом году на подготовку к отопительному сезону выделяются существенные суммы. Из местного бюджета - 110 млн рублей на ремонт участков сетей в зоне дорог и дворовых территорий. Из областного и местного бюджетов общей суммой 104 млн рублей выделено на ремонт трех участков теплотрассы по ул. Зверевой. Еще 28 млн рублей на ремонтные работы предприятие направит из собственных средств.

Татьяна Можаева