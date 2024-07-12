Ленобласть показала потенциал на «Иннопроме»: курс на создание кооперационных связей

«Участие Ленобласти в выставке подтвердило, производители всей страны остро нуждаются в более плотных контактах. Мы встречались с разными регионами – как на уровне чиновников, так и на уровне бизнеса - обсуждали возможные кооперационные связи. Спрос на товары российского производства как никогда высок, и задача региональных властей наладить каналы взаимодействия, помочь найти площадки для встреч и обмена пожеланиями по выпуску продукции», - прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

На полях «Иннопрома» представители шести областных компаний обсудили параметры взаимодействия с крупнейшими региональными и федеральными производителями. Так, например, всеволожская компания «Дека» достигла договорённостей с заводом металлоконструкций из Усть-Каменогорска, а с компанией «Эво-Спарк» из Санкт-Петербурга обсудила возможность создания совместного продукта. Гидроцилиндр от «Альфа-Гидра» заинтересовал компании «Урал» и ММК Компания «Крон» из Тулы, а также представители МФТИ заинтересовалась электротехническими шкафами от гатчинской «Энжибокс». Представители «Северной Компании» провели переговоры с «Газпром газораспределение Екатеринбург» по вопросам ШРП, регуляторов давления и фитингов.

Кроме того, на коллективном стенде 47 региона было подписано соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и Ленинградской областью, которое предусматривает проведение бизнес-миссий, помощь в поиске партнеров по запросам и сотрудничество в кластерном развитии.