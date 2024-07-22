Руководитель ЛенОблАИЖК Степан Фёдоров — финалист конкурса «Лидеры строительной отрасли»
Генеральный директор АО «ЛенОблАИЖК» Степан Фёдоров прошёл в финал IV Всероссийского конкурса при Минстрое «Лидеры строительной отрасли». Оргкомитет по достоинству оценил предложенный им проект запуска стандартизированного типового домостроения. Цель инициативы Степана Фёдорова — сделать жизнь граждан более комфортной, предоставив доступное и качественное жильё.
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— Мы можем ускорить расселение аварийного и строительство социального жилья. Коммерческая эффективность моего предложения — в значительном сокращении производственных сроков и экономии бюджетных средств. Стоимость квадратного метра снизится на 30-40%, — отметил финалист конкурса «Лидеры строительной отрасли».
Желаем успеха управленцу из Ленинградской области и его яркой, актуальной идее. С нетерпением ждём финальных состязаний конкурса «Лидеры строительной отрасли», надеемся, что Степан Фёдоров успешно пройдёт испытания и станет победителем в самом престижном конкурсе отраслевой индустрии.
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