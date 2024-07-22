Руководитель ЛенОблАИЖК Степан Фёдоров — финалист конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Уважаемые читатели! В этой рубрике мы публикуем материалы о памятниках, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. В тот раз мы хотим поведать вам о крошечном островке в Ладожском озере, созданном по воле Петра I и, благодаря своим героическим защитникам, ставшем серьезным препятствием на пути исторических бурь.