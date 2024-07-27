День ВМФ: Гатчина, история, традиции

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ РУССКИХ МОРЯКОВ

Военные моряки первыми из всех родов русских войск получили собственный профессиональный праздник. По решению Петра I праздник отмечался в день памяти святого Пантелеймона, который на Руси приходился на 27 июля (9 августа по н. ст.).

Поводов для того, чтобы чествовать русский флот именно в этот день, было сразу два, и оба касались выдающихся побед, одержанных российскими моряками. 27 июля 1714 года флот Русского царства одержал свою первую победу на море – в сражении у мыса Гангут. Шесть лет спустя, 27 июля 1720 года, русские моряки победили в последнем крупном морском сражении Северной войны – битве у острова Гренгам. Подобное совпадение не могло остаться незамеченным, и потому Петр I повелел в день святого Пантелеймона проводить большой морской парад в Санкт-Петербурге, сопровождавшийся торжественным богослужением и салютами.

Последний раз русские моряки отмечали свой профессиональный праздник 27 июля 1917 года, да и то не все и не везде: революционные и пораженческие настроения успели к тому времени захватить и флот. С тех пор и на протяжении двух с лишним десятков лет советский ВМФ собственного праздника не имел.

Впрочем, страна тогда и флота как такового не имела: его возрождение началось только в середине 1920-х.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Инициатором введения нового праздничного дня стал первый нарком Военно-морского флота и один из самых уважаемых моряками флотских военачальников – адмирал Николай Кузнецов. В своих воспоминаниях он пишет, что мысль об отдельном флотском празднике пришла ему в голову во время первомайского парада 1939 года. Он сразу же поделился ею со стоявшим рядом на трибуне председателем Совнаркома Иосифом Сталиным, но немедленного ответа не услышал. А через несколько дней из Кремля поступило указание подготовить конкретное предложение по поводу дня военных моряков. На это указание моряки отреагировали довольно быстро, предложив отмечать военно-морской праздник 24 июля.

О том, почему был выбран именно этот день, точных сведений пока не обнаружено ни в документах, ни в мемуарах советских флотоводцев. Сам адмирал Николай Кузнецов объяснял это решение тем, что конец июля – время, когда на флотах уже закончено обучение пополнения, а погода везде, даже на Севере, позволяет провести морские парады. Нельзя исключать и того, что готовивший предложения начальник недавно образованного Главного морского штаба, воспитанник Морского кадетского корпуса Лев Галлер выбрал ближайший к 27 июля выходной день, памятуя о Дне моряков в Российской империи, который ему не раз доводилось праздновать. Наконец, есть шанс, что подчиненные адмирала Кузнецова выбрали дату исходя из того, что 24 июля отмечал свой день рождения их нарком, которого на флоте искренне уважали и любили.

МОРСКОЕ СОБРАНИЕ ГАТЧИНЫ

Морское собрание города Гатчины ведет свою историю с 1999 года. Одна из основных целей - возрождение морских традиций Морских собраний Российского флота, сплочение моряков, работников морского и речного флотов, моряков-рыбаков, работников портов, НИИ и заводов, производящих продукцию для военных и гражданских кораблей и судов.

Общественная организация содействует общению и воспитанию моряков и членов их семей, организует их индивидуальный и коллективный досуг, удовлетворяет духовные интересы. В составе Морского собрания в настоящее время более 70 членов, на постоянной основе работает совет старшин.

Среди членов Морского собрания представлен весь спектр профессий, связанных с морем и кораблестроением. Это и ветераны корабельного состава, и летчики морской авиации, офицеры и рядовой состав Береговых войск и морской пехоты, представители войск и сил материально-технического обеспечения, а также кораблестроители и гражданские моряки. Уже несколько лет

Морское собрание является региональным отделением Ассоциации морских собраний России, что позволяет более эффективно работать особенно с молодежью в деле воспитания патриотизма, осознанного выбора жизненного пути и гражданской позиции.

Под крылом Гатчинского морского собрания были созданы и по сей день с успехом готовят девчонок и мальчишек к взрослой жизни кадетские классы в средней школы № 11 г. Гатчины. Уже более 20 выпускников школы выбрали своей профессией защиту Родины и служат в качестве офицеров или являются курсантами высших военных учебных заведений.

ГАТЧИНА И ФЛОТ

Город Гатчина тесно связан с военно-морской тематикой. В истории города множество событий, связанных с деятельностью Военно-морского Флота. Так, еще при великом князе Павле Петровиче было создано Адмиралтейство, в котором имелся собственный флот. Практически через столетие в присутствии великого князя Александра Александровича (будущий Александр III) и его супруги Марии Федоровны известный создатель подводных лодок Степан Джевецкий продемонстрировал свою подводную лодку, результатом стал заказ на строительство первой серии (50 единиц) подводных лодок, а в сквере возле музея авиаремонтного завода в 2007 году установлен макет такой подводной лодки в качестве памятника. В 2022 году по инициативе Морского собрания был произведен капитальный ремонт этого памятника.

После Великой Отечественной войны на некоторое время здание Гатчинского дворца было отдано Гидрографическому (1952-1954), потом Инженерному военно-морскому училищу (ВВМИРТУ). Курсанты обучались в здании дворца до 1960 года. В Гатчинском дворце-музее создана отдельная экспозиция, посвященная истории пребывания здесь военных училищ, которая называется «Гатчинские гардемарины».

Нельзя не упомянуть и производства, тесно связанные с обеспечением нужд флота в различных изделиях. В 1967 году одно из старейших производств Гатчины было преобразовано в электромеханический завод «Буревестник». Предприятием было освоено производство судовой арматуры, в том числе дистанционно управляемых исполнительных механизмов для судов всех классов и назначений. В наши дни АО «Завод «Буревестник» продолжает производить судовую арматуру, занимается выпуском средств индивидуальной защиты (каски, щитки, очки и пр.).

На заводе им. Рошаля в Мариенбурге на рубеже XIX–XX веков (тогда «Товарищество Гатчинского медно- и сталелитейного завода А.С. Лаврова») помимо колоколов выпускали различные детали торпед и мин для столичного Обуховского завода.

В 1961 году в здания бывших Дворцовых конюшен в Гатчине был переведен Центральный военно-морской архив (ЦВМА). В ЦВМА хранятся документы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и послевоенного периода с 1946 года по настоящее время. Собран значительный комплекс документов по личному составу, на основании которых по запросам воинских частей и письмам граждан выдаются справки социально-правового характера. Ежегодно архивом исполняется свыше 20000 справок.

В последнее воскресенье июля вся страна будет отмечать День ВМФ. Наш город Гатчина имеет самое непосредственное отношение к этому празднику. Личный состав Гатчинского морского собрания сердечно поздравляет всех военных моряков, проходящих службу в настоящее время, особенно тех, кто сейчас участвует в боевых действиях в рамках СВО, всех военных моряков, состоящих в запасе и в отставке, всех работников кораблестроительной и сопутствующих отраслей промышленности с наступающим праздником. Желает

всем крепкого флотского здоровья, попутного ветра по жизни,

семь футов под килем и благополучия в семьях!

Приглашаем на День ВМФ в Гатчине

28 июля Гатчинское Морское собрание в этот день будет проводить праздничные мероприятия в сквере у Балтийского вокзала в Гатчине – у памятника первой серийной подводной лодке России конструкции К.С. Джевецкого.

В программе - торжественное прохождение членов Гатчинского морского собрания, гатчинских морских кадетов и ветеранов ВМФ, митинг и праздничный концерт самодеятельных коллективов Гатчины.

Время проведения мероприятий: 10.00 – 12.30.

Ветеранам ВМФ, желающим принять участие в торжественном прохождении, предлагается прибыть на площадь у Балтийского вокзала в Гатчине с 9.30 до 9.50 для формирования колонны.

Приглашаем жителей Гатчины и Гатчинского района принять участие в празднике.

Г.В. Бугров,

старшина Гатчинского морского собрания, капитан 1 ранга