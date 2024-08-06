Хулиган стрелял в ребёнка

В дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступила телефонограмма: вечером 30-го июля в приемный покой Гатчинской больницы приехала 12-летняя девочка из Больших Колпан с инородным телом в правом бедре. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии пострадавшую отпустили домой. Мать девочки обратилась в полицию с заявлением, что в ночь на 30-е июля в Больших Колпанах на ул. 30 лет Победы неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону ее дочери, которая находилась в компании друзей. Стрелявший попал ребенку в бедро.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники гатчинского уголовного розыска и Войсковицкого отдела полиции задержали преступника – 39-летнего жителя Больших Колпан Михаила И., не работающего. У него изъяли пневматическую винтовку «Smersh 125» калибра 4,5 мм. Следователем следственного отдела по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением оружия в отношении ребенка. Гражданин И. помещен в изолятор временного содержания.

Компанию ему в ИВС составил еще один стрелок-хулиган: 29 июля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от жителя Гатчины, который ночью в Войсковицах хотел снять деньги в банкомате. Подъехал к сбербанку, припарковался на площади Манина и собрался выйти из машины, но увидел, как из дверей дома появились двое молодых мужчин. У одного из них на поясе висела пистолетная кобура. Отойдя от парадной, мужчина достал из кобуры пистолет и выстрелил один раз.

Клиент передумал идти в банк, уехал от греха подальше и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ: хулиганство с применением оружия.

На следующий день оперативники гатчинского уголовного розыска за совершение данного преступления задержали в Гатчине на улице Чкалова 26-летнего жителя города Пушкина Алексея П., работающего инспектором в автошколе и имеющего разрешение на травматический пистолет Rubber 45-го калибра. Пистолет изъят, гражданин П. полностью изобличен, задержан и направлен в Волосовский ИВС.