Смертельная авария в Гатчинском районе

7 августа в 20:45 на Киевском шоссе при движении в сторону деревни Выра Гатчинского района автомобиль «Фольксваген» под управлением мужчины, на вид 40-45 лет, совершил выезд на встречную полосу с последующим съездом с дороги, после чего наехал на препятствие - силовое ограждение - с последующим наездом на дерево. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

В результате ДТП водитель и двое его пассажиров, мужчины на вид 40-45 лет, скончались на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.