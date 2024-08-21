Ленобласть отремонтировала Ропшинское шоссе

Дорожники целиком отремонтировали почти пять километров: уложили два слоя нового покрытия, укрепили обочины и нанесли разметку. Сейчас завершается установка знаков и монтаж новых остановок. Ремонт стал вторым этапом обновления всей трассы между Ропшей и Марьино (граница с Санкт-Петербургом): первая половина от Велигонтов в сторону Марьино было отремонтирована два года назад.

Региональная дорога между Ропшей и Марьино позволяет водителям выезжать как непосредственно вглубь Ломоносовского района и в дальнейшем на федеральную трассу А-180 «Нарва», так и на Кольцевую автомобильную дорогу. Она востребована и транзитного транспорта, и у жителей близлежащих населенных пунктов: Разбегаево, Узигонтов и Райкузи.