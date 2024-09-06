В Гатчине прозвучат «Напевы северного ветра»

В 13.00 на главной сцене фестиваля состоится торжественное открытие фестиваля. Свои уникальные творческие номера представят финно-угорские и самодийские народы: саамы, вепсы, бесермяне, сето, ханты, ненцы, водь, ижоры, ингерманландские финны, энцы и селькупы.

С 13.00 до 18.00 гостей праздника ожидает яркая и насыщенная программа. В зоне подворий малочисленных коренных народов гости праздника смогут изготовить саамский оберег - ТЕХПЬ и сплести круглый шнур «Узелок на память», научиться сухому валянию, создать брелок с ненецким орнаментом или брошь из меха оленя, изготовить Бабаевскую игровую куклу из березовых прутиков, научиться ткачеству из природных материалов, поучаствовать в интерактивной игре по вышивке и изготовлению традиционной куклы, а также посмотреть, как выглядит самодийский чум. Зрителей ждут национальные песни, скороговорки, традиционные танцы и игры.

География участников обширна. В фестивале примут участие коллективы и солисты-исполнители из Удмуртской республики, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Псковской областей и г. Санкт-Петербурга.

Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию культурного наследия коренных народов Российской Федерации как основы формирования, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей.

Фестивальный проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова. Организаторы фестиваля ГБУК ЛО «Дом народного творчества» и филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».