«Нас мало, но мы в белых халатах!»

9 сентября был дан официальный старт обучению будущих студентов-медиков – в Гатчинской школе № 9 прошла церемония открытия медицинского класса, в котором ученики будут знакомиться с основами профессии врача. Медицинский предуниверсарий открылся на базе 10-го химико-биологического класса, который получил литеру «М» и стал первым медицинским классом в Ленинградской области.

С этого учебного года ребята начнут постигать азы медицины, проходя практику на базе Гатчинской клинической межрайонной больницы. Воспитание кадров со школьной скамьи – сверхзадача Гатчинской КМБ, и новый медицинский класс в школе № 9 призван в этом помочь. В создании предуниверсария большую роль сыграла Гатчинская администрация и непосредственно исполняющий обязанности главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов. Наряду с Гатчинской больницей курировать работу профильного класса будет Первый медицинский университет Санкт-Петербурга.

В понедельник на церемонию открытия первого медицинского класса прибыли почетные гости: председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Сергей Багненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов и другие. И, конечно, в зале присутствовали старшеклассники школы и сами виновники торжества – новоиспеченные ученики 10-м класса, уже в белых медицинских халатах.

Приветствуя всех собравшихся, директор школы № 9 Нина Ковалева искренне поблагодарила гатчинскую администрацию и представителей медицинского сообщества за помощь и поддержку в организации медицинского класса. Нина Сергеевна выразила надежду, что первый выпуск профильного класса школы достойно проявит себя на медицинском поприще, и сегодняшние десятиклассники станут отличными специалистами, к которым будут обращаться за помощью в том числе и их учителя и наставники.

Численный состав 10-м небольшой, но, как заметила Нина Ковалева, это только начало: «Нас мало, но мы в белых халатах!».

С приветственным словом к участникам церемонии обратилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она подчеркнула, что открытие медицинского класса в 9-й школе – абсолютно выверенный и продиктованный необходимостью шаг:

- Очень важно на всех уровнях создавать условия для успешного функционирования системы здравоохранения, а вопрос обеспечения кадрами – один из самых насущных. Я благодарю правительство Ленинградской области, комитет по здравоохранению, исполняющего обязанности главного врача Гатчинской КМБ, Первый медицинский университет им. Павлова и директора школы № 9 за то, что моя идея, родившаяся три года назад, не осталась идеей, а получила свою реализацию. Наша задача – создать необходимые условия для организации учебного процесса на площадке школы.

Людмила Николаевна выразила надежду, что, получив в итоге медицинское образование, эти ребята – выпускники первого медицинского класса – придут работать на гатчинскую землю.

Будущих коллег поздравил председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков. Он подчеркнул, что это очень правильный и важный шаг:

- Комитет по здравоохранению Ленинградской области будет всецело вас поддерживать. Я глубоко убежден: профессия врача – это лучшая профессия, и в нашем регионе у докторов достойное финансовое обеспечение и условия труда. Жду всех в медучреждениях Ленинградской области! Не удивлюсь, если среди вас окажутся будущие главврачи или академики.

Александру Жаркову задали вопрос на злобу дня: какая сегодня средняя зарплата врача в Ленинградской области?

- Если вы придете работать сразу после вуза и начнете выполнять свой базисный функционал, вы будете получать 70-100 тысяч рублей. Но если вы приложите усилия для получения дополнительных знаний и навыков, зарплата увеличится до 150-200 тысяч и выше. Кроме того, даются ежеквартальные и годовые премии и служебное жилье, – ответил Александр Вячеславович.

Председатель комздрава презентовал будущим коллегам – 10-классникам – статуэтку бога врачевания Асклепия. В свою очередь, директор школы № 9 Нина Ковалева вручила и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростиславу Павлову символический ключ – пропуск для входа в школу, чтобы гатчинские врачи чувствовали себя здесь как дома.

Напутствуя учеников 10-м, Ростислав Владимирович анонсировал подарки от Гатчинской КМБ:

- Для вас предусмотрен пошив вашей первой медицинской формы, которую вы получите, когда придете к нам на практику. У каждого будет свой хирургический костюм по размеру, какого захотите цвета. Ничего не бойтесь и верьте в свою мечту!

Ректор Первого медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, академик Сергей Багненко в своем выступлении подчеркнул значимость Гатчины для всего региона и Санкт-Петербурга в том числе:

- Я считаю, что Гатчина – это элитарное место, настоящая столица Ленинградской области. И здесь обязательно должны быть профильные классы, а медицинский класс – это выход на следующий уровень.

Отвечая на вопрос, в чем будет заключаться участие легендарного вуза в образовательном процессе школьников, Сергей Багненко заметил, что современные медицинские классы – так называемые предуниверсарии – предназначены для того, чтобы лучше сориентировать ребят в выборе профессии, и создаются они сейчас во многих регионах и школах:

- Вполне закономерно, что такой класс создан в одной из лучших школ Ленинградской области, и Первый медицинский университет им. Павлова берет шефство над этим классом и предоставит для обучения свои возможности – музеи, операционные, реанимационные, чтобы ребята могли познакомиться с устройством университета и лучше понимать, чем занимаются медицинские работники в современном здравоохранении. В Петербурге несколько медицинских лицеев, а теперь будет еще и 9-я школа Гатчины, и мы бы очень хотели, чтобы здесь был хороший медицинский класс, выпускники которого стремились бы поступать в наш Первый мед.

Сергей Федорович пояснил, что химико-биологическое направление в этом классе останется главным, но будут еженедельные двухчасовые занятия, предназначенные для того, чтобы ребята освоили навыки первой помощи, ознакомились с устройством университетского кампуса, посмотрели, как работают основные медицинские технологии. Все это им поможет в правильном выборе специальности.

- Собственно, два года они будут заниматься как химией и биологией, которые им нужны для теоретической подготовки в медицинский вуз, так и получать специальные медицинские знания, которые приблизят их к пониманию современного устройства медицины, – подытожил Сергей Багненко.

…В этот день на церемонии открытия медицинского класса был вручен еще один существенный подарок. Людмила Нещадим и председатель комитета образования Гатчинского района Марина Шутова преподнесли директору школы № 9 Нине Ковалевой сертификат на пять миллионов рублей:

- Очень важно, чтобы медицинский класс сегодня отвечал всем требованиям современного предпрофессионального образования. Предстоит еще многое сделать – купить необходимое оборудование, учебно-методические материалы, оснастить лабораторию, поэтому мы сегодня дарим вам такой сертификат – для оснащения, – прокомментировала Людмила Николаевна. Подарок был встречен бурными овациями зала.

Екатерина Дзюба