О пожарной безопасности - детям

На уроке ребята узнали о важности соблюдения правил безопасного поведения в случае возникновения пожара.

Урок начался с беседы, в ходе которой инспектор рассказала о причинах возникновения пожаров и их последствиях для людей и природы.

Дети активно участвовали в обсуждении, делились своими знаниями и задавали вопросы. Ребятам объяснили, как правильно действовать в случае обнаружения огня: необходимо вызвать пожарную службу, не паниковать и стараться покинуть помещение. Также ребята узнали о том, как не допустить возгораний в быту — о правильном обращении с электроприборами и горючими веществами. Для закрепления пройденного материала ученики провели небольшую викторину, где проверили свои знания о правилах пожарной безопасности.

В конце урока каждому были вручены памятки с основными правилами пожарной безопасности, чтобы они могли использовать их в повседневной жизни и делиться с родными. Урок прошел очень интересно и познавательно, и дети ушли с пониманием того, как важно быть внимательными к своему окружению и соблюдать правила безопасности.