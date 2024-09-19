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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.09.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская, ул. Победы, ул. Пушкинская, ул. Правды, ул. Парковая,  ул. Кирова, ул. Буденного, ул. Красная, ул. Труда.

 

20.09.2024 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Чикино,

д. Ляды.

        

20.09.2024 с 09:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Черново.

В период с 20:00 19.09.2024 до 08:00 20.09.2024 1 раз на 30 минут

п. Терволово.