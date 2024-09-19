Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.09.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская, ул. Победы, ул. Пушкинская, ул. Правды, ул. Парковая, ул. Кирова, ул. Буденного, ул. Красная, ул. Труда.
20.09.2024 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Чикино,
д. Ляды.
20.09.2024 с 09:00 до 16:00
Пудостьское СП:
д. Черново.
В период с 20:00 19.09.2024 до 08:00 20.09.2024 1 раз на 30 минут
п. Терволово.
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