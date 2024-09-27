Ирина и Алексей Позиненко: «Мы — одна огромная семья!»

Так уж вышло, что жизнь супругов Позиненко из посёлка Семрино оказалась неразрывно связана с жизнью всей нашей большой страны — через детей, через обычных, часто незнакомых людей, через большое материнское сердце Ирины, которое болит за всех, и надёжное отцовское сердце Виктора, всегда готовое откликнуться на чужую беду. И хотя двум этим людям пришлось немало пережить в своей жизни, они всё так же счастливы. Секрет этого счастья прост: надо любить - друг друга, своих детей и родную землю, особенно, когда ей тяжело...

«Наша семья образовалась по огромной любви»

Ирина Викторовна Позиненко — коренная жительница поселка Семрино.

- Очень горжусь этим. Очень люблю свой родной посёлок, - говорит она. - Семрино изначально - железнодорожный поселок. На железной дороге всю свою жизнь отработали мои бабушка и дедушка. В дальнейшем там же, на предприятии ПМС-83, работали мои мама и папа. А потом туда пришла я...

Как признаётся Ирина Викторовна, в школе у неё была мечта — летать. Хотела стать стюардессой, но жизнь сложилась иначе. Когда ей было пятнадцать лет, в семье случилось горе — на службе погиб отец.

- Мама осталась одна со мной и моим младшим братом. Ей было тяжело тянуть нас двоих, и я приняла решение: пошла учиться в вечернюю школу и одновременно на парикмахера. Отучилась, стала потихонечку зарабатывать. А потом директор ПМС-83 пригласил меня учиться на машиниста козлового крана. Для меня это был шок, но я решила попробовать. Выучилась, стала работать. Мы строили дороги, и у меня хорошо получалось.

Именно там, на стройке, совсем ещё юная Ирина познакомилась со своим будущим мужем Алексеем. Точнее, даже не на работе, а на дискотеке в его родной Вырице.

- На самом деле мы работали на одном предприятии, но я этого не знала, - вспоминает она. - Мы никогда не пересекались: он был начальником, а я работала непосредственно на строительстве. Познакомились с ним 17 января, и, как говорит мой муж, он сразу же решил, что я — его судьба, и мы должны пожениться. Алексей стал ухаживать за мной, а уже к 8 марта сделал предложение. Мне нравилось, что он очень самостоятельный, весёлый и, в то же время, очень ответственный и надёжный. А ещё он играл на гитаре и сочинял для меня стихи - прямо на ходу, когда мы вместе ездили на электричке. Когда человек любит, это чувствуется... Наша семья образовалась по огромной любви и — на всю жизнь. В июле этого года мы отметили 28 лет со дня нашей свадьбы.

Сын Виктор

Первым в семье Позиненко родился мальчик. Назвали Виктором.

- Рождение сына — очень трепетное состояние для матери, - говорит Ирина Викторовна. - Витя в детстве был очень хрупким, нежным. Сколько мы ночей не спали с супругом из-за него... В школе он не был отличником, но в нём всегда был какой-то стержень. Он был в очень хороших отношениях с учителями — надежный, ответственный. Если нужна была какая-то помощь, всегда обращались к Виктору. Ещё когда был школьником, играл в страйкбол, участвовал в соревнованиях, даже медали получал. Окончив в школу, пошёл учиться в машиностроительный техникум — ему это безумно нравилось. Потом отслужил в армии, а когда вернулся, решил стать военным и заключил контракт...

Ирина Викторовна заметно волнуется — видно, что ей нелегко даётся рассказ о сыне. Виктору сейчас 27 лет, и он участник специальной военной операции — с самого её начала.

- СВО не стала для нас неожиданностью: мы всё время следили, как развиваются события, и хорошо понимали, что происходит, - говорит она. - О том, что Виктор идёт на СВО, я узнала, когда мы с ним прогуливались по Семрино. Помню, как он сказал: «Мамочка, не бойся. Я это делаю сознательно...»

Совсем недавно Виктор Позиненко был награждён медалью «За отвагу» - за проявленную доблесть, мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции.

- Единственное, что я могу сказать сейчас - я очень горжусь своим сыном, - говорит Ирина Викторовна. - Я горжусь всеми нашими ребятами, которые сейчас там, с ним. Они для меня - все мои дети. И это не просто слова — это от души.

Дочь Полина

Маленькая, улыбчивая, очень женственная Ирина лишь на первый взгляд кажется хрупкой. И когда случилась беда с младшей дочерью Полиной, она начала бесконечную и яростную борьбу за её здоровье и за её дальнейшую жизнь в обществе.

- Зрение у Полины стало ухудшаться еще в детстве, - говорит Ирина Викторовна. - Я понимала, что в жизни ей придётся не так, как нам, обычным зрячим людям, а все-таки немножко сложнее. И мне нужно было её научить жить в этом мире самостоятельно. Именно — жить, а не существовать. И я считаю, что я выполнила эту задачу.

До одиннадцатого класса Полина училась в Санкт-Петербурге, в школе для слабовидящих и незрячих детей. Врачи делали всё, что могли, но к моменту окончания школы девушка потеряла зрение почти полностью.

- Я была с Полиной постоянно: больницы, больницы, ещё раз больницы... - говорит Ирина Викторовна. - Это было очень тяжёлое время, но мы справились. И, в первую очередь, это сделала сама Полина. Наша дочь — очень сильный человек. Я горжусь ею: потеряв зрение полностью, она не опускает руки, даже когда ей действительно плохо. У неё очень болят глаза, ей тяжело даётся каждый день её жизни. Но она закончила одиннадцатый класс Вырицкой школы, поступила в медицинский техникум для слабовидящих и незрячих людей в Санкт-Петербурге. И в школу, и в техникум Полина ездила из Семрино самостоятельно, на электричке — вместе со своей собакой-поводырем.

Чёрный лабрадор по кличке Онли — настоящий друг и помощник Полины. А ещё это - единственная в Гатчинском районе сертифицированная собака-поводырь.

- Эта собака появилась у Полины уже в одиннадцатом классе, - говорит Ирина Викторовна. - Я узнала, что в Москве есть единственная в нашей стране школа, где обучают собак-поводырей — буквально с рождения. И мы на каникулах поехали в Москву. Полина прошла там двухнедельное обучение, сдала экзамены на «отлично» и вернулась домой уже с собакой. Онли — очень необычная собака, она одна такая на всю Ленинградскую область. Она способна запомнить тридцать маршрутов: для собаки-поводыря это очень много! Достаточно одного раза пройтись с ней зрячему человеку по нужному маршруту, чтобы она его запомнила.

Полина Позиненко мечтала стать массажистом, но пока это не получается: в связи с прогрессированием болезни ей противопоказаны физические нагрузки. Девушке пришлось уйти из техникума.

- Ей было очень тяжело пережить это, но сейчас она опять собирается учиться, - говорит Ирина Викторовна. - Она уже много знает и, конечно, очень жаль, если всё это потеряется. Главное, что у неё есть желание, хотя физически ей это пока сложновато. Совсем недавно Полина прошла обучение в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, освоив там лозоплетение.

«Хочется, чтобы семьи оставались в посёлке»

Ирина Позиненко — председатель женсовета Сусанинского сельского поселения. Так получилось, что активная общественная жизнь у неё началась после того, как у дочери появилась собака-поводырь, и она стала более самостоятельной.

- У меня словно крылья появились, - рассказывает Ирина Викторовна. - Я устроилась на работу и одновременно стала проводить разнообразные встречи, мастер-классы и праздники для детей и пенсионеров в Семрино — я ведь родилась здесь и всех наших жителей знаю. Мне хотелось, чтобы наша молодежь, наши дети, наше старшее поколение не сидели дома, а как-то общались друг с другом. Я старалась привлекать профессионалов, которые мне помогали проводить встречи и мастер-классы. В нашем поселке должно быть чисто, и мы проводили субботники и делаем это по сей день.

К тому времени в Сусанинском поселении начинал складываться женсовет, и Ирине Позиненко предложили возглавить его.

- Очень хочется, чтобы наши семьи оставались в поселении, чтобы они не уезжали в город, - говорит она. - Хочется, чтобы людям здесь было уютно, надёжно. К сожалению, сейчас в нашем посёлке практически ничего нет, кроме начальной школы. Нет бани, нет аптеки, нет даже специалистов в нашем ФАПе. Но самое главное — у нас сейчас нет работы, а ведь когда-то практически весь наш посёлок работал, не выезжая в город. Поэтому нам очень важно как-то заинтересовать людей, организовать их. Поселок у нас большой, и детей у нас много. Малыши учатся в начальной школе в Семрино и хоть как-то заняты. А вот подросткам негде заниматься — ни кружков, ни спортивных секций для них у нас нет. Совсем недавно в Семрино открыли новое пространство — Школьный парк. Мы этому, конечно, безумно рады — и родители, и дети приходят туда с огромным удовольствием.

«Если мы будем чувствовать тыл, мы обязательно победим!»

Семья Позиненко хорошо известна в Сусанинском поселении, а теперь её знают и во всём Гатчинском районе: Ирина Викторовна и Алексей Викторович с самого начала специальной военной операции активно помогают нашим воинам, ушедшим на фронт. Начав собирать для наших бойцов всё, что могло бы им пригодиться, они стали искать тех, кто мог бы помочь в этом деле.

- За это короткое время люди очень сплотились, - говорит Ирина Викторовна. - В нашем поселении очень много людей с большим сердцем, с которыми мы сейчас тесно связаны, которые откликаются, не остаются в стороне. Собираем всё, что нужно нашим ребятам. Сами готовим домашние заготовки, супы, каши, сухофрукты, сладости. Наши женщины делают окопные свечи, вяжут носки, готовят консервацию — кто чем может, тот так и помогает... Конечно, мы собираем ребятам и гораздо более серьёзные и нужные вещи — маскировочные сети, одежду, обувь, бронежилеты, шлемы, квадрокоптеры. Все это расходники, и без этого никак. В ближайшее время отремонтируем и повезем им туда машины - «буханку» и «Ниву»: предыдущие были взорваны и сгорели. К сожалению, это война...

Всё собранное Ирина и Алексей Позиненко, как правило, везут к линии фронта сами, набивая машину под потолок. Едут вдвоём, сменяя друг друга за рулем в этой долгой, утомительной, а временами и просто опасной поездке.

- Страшно ли? Да, иногда, конечно, бывает страшно, - признаётся Ирина. - Но всегда так радостно встречаться там с ребятами! И они очень радуются, когда мы приезжаем. Это не передать словами... И мы ведь не одни такие — нас, тех, кто собирает помощь ребятам и приезжает к ним, в стране очень много. Мы все уже - одна огромная семья, и вот всей этой одной большой семьёй мы помогаем нашим солдатам — нашим родненьким ребяткам...

- Мы знаем: то, что мы делаем, необходимо ребятам, - говорит она. - Это не значит, что государство им не помогает. Всё это делается, у них есть всё, что нужно. Но им так хочется домашнего тепла, хочется какого-то разнообразия в питании. Но самое главное — им важно ощущать себя частью большой семьи, важно ощущать тыл за своей спиной. И сами они говорят: если мы будем чувствовать этот тыл, мы обязательно победим. И очень хочется, чтобы люди не оставались в стороне, чтобы они хотя бы ненадолго задумались и поняли, как важна эта помощь...

«Нерушимая стена»

Ещё один секрет семьи Алексея и Ирины Позиненко — поддерживать друг друга в любой ситуации. Такая поддержка открывает в человеке огромные силы — жить, справляться с любыми трудностями, помогать другим.

- А по-другому и быть не может, - говорит Ирина. - Мой муж понимает, что я делаю добрые, хорошие и нужные дела, и всегда поддерживает меня во всём. Это даёт мне новые силы, мне хочется сделать еще больше.

Человеку открытому, обладающему добрым сердцем и мир готов радостно распахнуться навстречу.

- Меня поддерживает семья, меня поддерживают люди, меня поддерживают мысли о том, как тяжело ребятам, - говорит Ирина. - И остановиться я уже не могу. Порой я до полуночи стою и фасую эти супы... И вся наша команда работает именно по вечерам, после работы — приходит и помогает. Моя незрячая дочь и её молодой человек Влад, который тоже не видит, также участвуют в этом — нарезают овощи и фрукты для сушки. Моя мама, моя свекровь, мой муж — все в этом участвуют.

- Для счастья нужно не так много. Главное — чтобы не было войны, - уверена Ирина. - А в личном смысле... Конечно, нужна любовь. Влюблённость сама по себе длится недолго, а дальше начинается огромная работа друг с другом. Дальше начинается любовь. Любовь — это уважение, это терпение. Очень важно не потерять уважение друг к другу. И если ты уважаешь человека, если доверяешь ему, то для него и ради него ты можешь сделать всё. Думаю, это и есть любовь... А ещё для счастья нужен уют, нужна возможность досуга. Важно уделять внимание всем — старшему поколению, детям, да и самим себе. Иногда нам, женщинам, хочется просто пообщаться, почаевничать, пошить, повязать...

У нас очень сильный народ, очень сильные женщины, которые могут столько сделать! А если женщина сильная, то и мужчина рядом с ней становится ещё сильней. И он будет всегда её поддерживать. А вместе мы сможем вообще всё.

Разговаривая с Ириной Позиненко, я почему-то вдруг вспомнила одну удивительную икону, которую очень любят на Руси. Это один из образов Божией Матери «Нерушимая стена». Богоматерь изображена на ней в полный рост, без Младенца Христа, с воздетыми руками. В этом образе Она предстает как защитница и спасительница людей от бед и напастей. К Ней обращаются с молитвами о том, чтобы выстоять в тяжелые времена, опереться на Её «стену».

И мне показалось, что именно в этой иконе отразился образ простой русской женщины - дочери, сестры, жены, матери, «нерушимой стеной» вставшей на защиту всего, что ей дорого, близко и любимо... И да будет так во все времена.

Юлия Лысанюк

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области