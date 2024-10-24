До транспортной реформы в Ленобласти — два месяца

Транспортную реформу сегодня обсудили на заседании правительства Ленинградской области. Транспортный блок обещает пересадить жителей на новые автобусы, создать удобную маршрутную сеть и ввести наказания перевозчиков за неисполнение планов работы, в том числе — заявленного расписания.

«Важно уже с 1 января начать привязывать оплату проезда на общественном транспорте на новую Единую карту ленинградца. Важно, чтобы проезд на автобусах можно было оплатить хоть картой через валидаторы, хоть наличными — как удобнее жителям. Льготную карту должно быть удобно оформлять, активировать и пополнять», — поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко областному комитету по транспорту.

Переход на новую модель обслуживания на смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутах пройдет с 2025 по 2030 годы. Бюджетное финансирование составит более 8 миллиардов рублей. Планируется ввести систему нетто-контрактов, которая позволит увеличить штрафные санкции за ненадлежащее исполнение условий контракта и обеспечить высокое качество услуг. Реформа постепенно затронет и муниципальные маршруты, где контракты на перевозку пассажиров и багажа будут заключаться на срок не менее трех лет.

В рамках программы обновления пассажирского транспорта уже закуплено 70 автобусов большого класса для работы в Гатчинском, Тосненском, Подпорожском и Приозерском районах — они вышли на маршруты. Впереди — еще 450 новых автобусов. Все транспортные средства, задействованные на маршрутах с 1 января 2025 года, будут оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда и кондиционерами, а также отвечать требованиям по перевозке маломобильных категорий граждан.

Бюджет региона будет предоставлять субсидии транспортным организациям на возмещение части затрат по договорам лизинга газомоторных автобусов и автобусов, обеспечивающих доступность для маломобильных групп граждан. Планируется сохранение каркасной маршрутной сети с базовыми параметрами работы маршрутов и увеличение объемов перевозок на развивающихся направлениях, например, Новоселье и Кудрово.

Фото из архива “Гатчинской правды”