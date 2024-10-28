Ленобласть — первая в СЗФО по сохранению лесов от огня

«Мы достаточно неплохо все вместе отработали в этом году. Показатели говорят сами за себя. Мы сократили количество лесных пожаров, а средняя площадь одного возгорания — 0,26 га — это самый низкий показатель по Северо-Западному федеральному округу. За это отдельное спасибо всем службам, комитету по природопользованию, «Ленобллесу», Ленпожспасу, МЧС, местным администрациям, жителям, общественным организациям и волонтерам.

Эту работу будем продолжать. Особое внимание обращаем на то, что дает эффективные результаты и реально работает: развитие видеонаблюдения, закупка современной техники, работа с арендаторами лесного фонда, рейдовые проверки соблюдения режима отдыха в лесу, потому что большинство пожаров — это человеческий фактор. Проведение профилактической и агитационной работы, конкурсы детских рисунков, плакатов и фильмов, а также особый контроль работы горячей линии, по которой любой житель области и наши гости могут сообщить о лесном пожаре. Это все дает свои результаты», – подчеркнул губернатор Александр Дрозденко на аппаратном заседании в правительстве Ленинградской области, где подвели итоги прохождения пожароопасного сезона в лесах региона.