Бюджет Ленобласти 2025–2027 поддержан в первом чтении

Ключевые параметры бюджета на заседании регионального ЗАКСа озвучил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области-председатель комитета финансов Роман Марков.

«Доходы составят 240 миллиардов. Налоговые и неналоговые доходы из них составят 224 миллиарда 200 миллионов рублей. Безвозмездные поступления — 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Расходы составят 263 миллиарда 500 миллионов, и дефицит составит 23 миллиарда 500 миллионов рублей, что составляет 105% от уровня собственных доходов», — рассказал он.

Особенностью формирования бюджета на предстоящую трёхлетку является то, что в 2024 году заканчиваются предыдущие национальные проекты — по указу 204 они были сроком до конца 2024 года. Сейчас принят новый указ по формированию национальных проектов. Федеральное правительство ведет активную работу по распределению денежных средств между субъектами Российской Федерации и между национальными проектами.

«Около 29 миллиардов у нас предполагается распределить на национальные проекты. Вот большая часть этих денег как раз сейчас зарезервирована. Как только мы получим параметры из федерального бюджета, мы из этих средств тут же предусмотрим софинансирование по национальным проектам», — добавил Роман Марков.