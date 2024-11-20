Ленобласть системно помогает военным

«Эти УАЗы специально подготовлены для монтажа на них оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Конечно, все основные поставки идут по линии Минобороны, но мы помогаем обеспечивать защитников ленинградского неба дополнительным оборудованием и вещами, нужными для работы. Это очень важно для того, чтобы небо было чистым от незаконных вторжений, а жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга чувствовали себя уверенно и спокойно», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

27 миллионов рублей на покупку транспорта выделены из резервного фонда правительства Ленобласти.

Также регион завершает первый этап оборудования инженерных сооружений для размещения спецоборудования для контроля и защиты воздушного пространства Ленинградской области.