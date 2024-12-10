Герой России Александр Кузнецов

Александр Сергеевич Кузнецов родился 10 августа 1977 года в селе Никольское Гатчинского района в обыкновенной рабочей семье. Его мама, Светлана Ивановна, работала медсестрой в больнице им. П.П. Кащенко. Отец, Сергей Васильевич, трудился на заводе «Авангард» в Гатчине.

В 1994 году Александр закончил Большеколпанскую среднюю школу. Успешно сдав экзамены, стал курсантом Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного училища им. С.М. Кирова (знаменитый ЛенПех). Успешно закончив училище в 1998 году, получил офицерские погоны.

У молодого лейтенанта была мечта — служить в ВДВ или спецназе. В те годы снова полыхал Кавказ, и Александр попросился служить именно туда, где тогда во многом решалась судьба страны. Кузнецова назначили командиром группы (взвода) специального назначения, в подразделение, которым командовал Дмитрий Уткин, закончивший знаменитую 8-ю роту ЛенПеха четырьмя годами раньше. Здесь, на Кавказе, началась суровая жизнь боевого офицера: занятия, учения, жестокие бои — по другому на войне не бывает. В послужном списке молодого командира — много славных ратных дел. На многих из них до сих пор лежит гриф «Секретно».

Среди самых ярких воспоминаний Александра Кузнецова — эпизод в Чечне 2002 года. В районе села Галашки группа под командованием Кузнецова вступила в бой с бандой Гелаева. Бандитов было около трехсот, а против них — всего двадцать два русских разведчика. Тяжелый бой продолжался больше четырех часов. Нанеся значительные потери врагу, Александр Кузнецов дал команду группе на отход, а сам остался прикрывать своих товарищей. Когда группа вышла из зоны поражения, и враги подошли совсем близко, Александр вызывал огонь артиллерии на себя. Паника в рядах бандитов позволила ему выиграть немного времени. Уходя от преследующих его врагов, раненый в ноги Александр сорвался в горную расщелину, после чего двое суток полз к своей базе.

В 2014 году была организована ЧВК «Вагнер», которую возглавил первый армейский командир Александра Кузнецова - Дмитрий Уткин, к тому времени уже уволившийся из рядов Вооруженных сил. Уткин не забыл своего надежного боевого товарища и позвал его к себе. Вскоре Кузнецов стал командиром 1-го разведывательного штурмового отряда, взяв себе позывной «Ратибор».

ЧВК «Вагнер» выполняла задачи в интересах нашего государства во многих странах мира, отправляясь туда, где труднее всего — в Сирию, Ливию, Мали, Судан и, конечно, в Донбасс. В 2018 году за непосредственное участие во взятии города Пальмира (Сирия) Указом президента Российской Федерации Александру Кузнецову было присвоено высокое звание Героя России.

В 2022 году, с началом специальной военной операции, основные силы ЧВК «Вагнер» прибыли в Донбасс и почти сразу же вступили в тяжелые бои с украинскими нацистами. За спиной Ратибора и его бойцов — тяжелые дни и ночи боев на самых трудных участках фронта. Отряд Александра Кузнецова сражался в Мариуполе, Попасной, Соледаре, Артемовске.

За личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в интересах нашего государства, Александр Сергеевич Кузнецов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, четырьмя орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу», а также орденами и медалями зарубежных государств.

Участие в церемонии открытия памятной доски боевому офицеру современной российской армии Александру Кузнецову приняли его близкие родственники, исполняющий обязанности главы администрации Большеколпанского сельского поселения В.А. Ефременков, представитель комитета образования Гатчинского округа И.А. Пулина, полковник, ветеран боевых действий В.С. Тарасов, который в 1998 году выпускал Александра Кузнецова из ЛенПеха, его первая учительница А.И. Михайлова, одноклассники

Митинг в честь героя продолжился Уроком мужества, в котором приняли участие ветераны боевых действий, одноклассники и односельчане Александра Кузнецова.

Мероприятие по установке мемориальной доски организовано инициативной группой при поддержке директора Большеколпанской школы Г.В. Ибадовой и главы Гатчинского муниципального округа В.А. Филоненко. Средства для памятного знака собраны неравнодушными жителями Гатчинского округа.

Юлия Лысанюк