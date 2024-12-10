Омбудсмен Ленинградской области провел Единый урок прав человека в гатчинской школе №9

В конференц-зале школы №9 собрались в основном старшеклассники — ученики восьмых - одиннадцатых классов. Единый урок открыли помощники городского прокурора Гатчины Виктория Калинина и Елизавета Лыгина. Они напомнили историю и значение Международного дня прав человека: именно в этот день, 10 декабря 1948 года, была принята Всеобщая декларация прав человека. Ребята с удовольствием отвечали на шутливые, но вполне серьезные вопросы о правах и обязанностях человека, решали ребусы и правовые задачки, связанные с детскими сказками или примерами из жизни.

Небольшой, но очень увлекательный экскурс в историю русского права провел для ребят уполномоченный по делам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов. Он рассказал школьникам о важнейших законодательных инициативах в России за последнюю тысячу лет - начиная от «Русской правды» Ярослава Мудрого и заканчивая пятью Конституциями, принятых в России за последние сто с лишним лет.

Старшеклассников приветствовала глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим, которая на примере внутрисемейных отношений и взаимодействия руководства округа и населения рассказала, почему важно соблюдать не только свои права, но и помнить о своих обязанностях по отношению к другим членам общества.

Юлия Лысанюк