Ленобласть поддерживает врачей первичного звена
Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительных ежемесячных выплатах для врачей и медсестер, оказывающих психиатрическую помощь в амбулаториях Ленинградской области.
Рубрики: Здравоохранение
Врачи-психиатры, работающие в поселениях до 50 тысяч человек, получат 50 тысяч рублей, в поселениях от 50 до 100 тысяч человек – 29 тысяч рублей, в поселениях от 100 тысяч человек – 14 500 рублей, а средний медперсонал — 30 тысяч, 13 тысяч и 8 тысяч рублей соответственно.
Выплаты медикам назначены с 1 января 2025 года. В прошлом году их получали более 600 человек.
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