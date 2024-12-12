Ленобласть поддерживает врачей первичного звена

Врачи-психиатры, работающие в поселениях до 50 тысяч человек, получат 50 тысяч рублей, в поселениях от 50 до 100 тысяч человек – 29 тысяч рублей, в поселениях от 100 тысяч человек – 14 500 рублей, а средний медперсонал — 30 тысяч, 13 тысяч и 8 тысяч рублей соответственно.

Выплаты медикам назначены с 1 января 2025 года. В прошлом году их получали более 600 человек.