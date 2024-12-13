Мы верим твердо в героев спорта!

На ежегодное торжество, посвященное успехам в спорте, 10 декабря в Гатчинском доме культуры собрались десятки настоящих профессионалов и спортсменов-любителей, благодаря которым Гатчина носит звание спортивной столицы. В этот день чествовали тех, кто в 2024 году активно участвовал в проведении в Гатчине спортивных мероприятий, внедрял комплекс «ГТО», занимался спортивным воспитанием подрастающего поколения и внес большой вклад в развитие физкультуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе.

Церемонию награждения проводили заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, председатель Гатчинского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Сергей Пименов и депутат Законодательного собрания Ленинградской области, посол ГТО в 47 регионе Александр Русских.

В этот вечер для получения памятных наград под аплодисменты зрительного зала на сцену поднимались юные и титулованные спортсмены, ветераны спорта, тренеры и руководители спортивных школ и предприятий, принимающих участие в развитии физической культуры и спорта в Гатчине, организаторы Гатчинского полумарафона и лыжного марафона, велофестиваля, детских соревнований «Воспитаем олимпийцев», кубков и чемпионатов по футболу, плаванию, волейболу, настольному теннису, шахматам и многих других.

Спорткомитет отметил партнеров и технических специалистов, участвующих в проведении спортивных мероприятий различного уровня, а также средства массовой информации, освещающие спортивные события Гатчины.

Участников торжественного мероприятия радовали своими творческими номерами гатчинские коллективы. В завершение праздника обладатель премии Топ-100 успешных людей России в номинации «Певец года» Михаил Ловягин и все участники концерта исполнили легендарную песню «Герои спорта» под горячие аплодисменты зала.

Андрей Соколов