Звери ленинградских морей

Между Балтикой и Ладогой

Не секрет, что наша Ленинградская область находится между двумя «морями»: Балтийским и Ладожским. Безусловно, Ладога – пресный водоём, однако по размерам и глубине это самое настоящее море! Думаю, лишь немногие знают, что не так давно, в 2018 году, в акваторию Выборгского залива заплывал самый настоящий кит! Этот уникальный факт сумел снять на телефон сотрудник порта в городе Высоцк Павел Столяров.

По видео учёные смогли определить вид животного – оказалось, что это горбатый кит. Данный вид китов можно встретить в любой точке мирового океана, однако в Балтийское море он заплывает крайне редко: за всю историю наблюдений учёными зафиксированы лишь единичные случаи. Так, в водах Финляндии горбатый кит был замечен в 2006 году, в Латвии – в 2007-м, в Польше – в 2008-м и в 2015-м, и в Швеции – в 2014 году.

За несколько дней до появления в районе Выборга нашего гостя его, запутавшегося в сетях, спасла береговая охрана Финляндии. По видео, записанному Павлом Столяровым, учёные определили, что горбатый кит был длиной почти 8 метров и при таких габаритах должен весить около 15 тонн. Его видели ещё несколько раз наши морские пограничники – после чего он, с большой вероятностью, направился транзитом через Балтийское море – в Северный ледовитый океан. До сих пор для учёных остаётся загадкой: зачем это огромное животное зашло в воды столь мелководного для него Выборгского залива? Радует одно: по всей видимости, кит благополучно покинул Балтийское море, ведь в случае его гибели огромную всплывшую на поверхность воды тушу непременно обнаружили бы рыбаки или пограничники.

Это не первый случай появления крупных морских млекопитающих в водах, омывающих Ленинградскую область. За всё время наблюдения советскими и российскими учёными было отмечено появление в Финском заливе четырёх (!) представителей китообразных:

● До 2018 года появление горбатого кита было отмечено в 1806 году: тело погибшего животного было выброшено на берег в районе г. Сестрорецка.

● Афалина (большой дельфин) был случайно пойман рыбаками в октябре 1871 года в Финском заливе в районе острова Сейскаари (ныне Саскар).

● Беломордый дельфин в 1935 году был обнаружен в районе посёлка Репино.

● Морская свинья была дважды обнаружена около Сестрорецка: в 1900-м и в 1906 годах. В 1901 году её случайно выловили рыбаки в Ладожском озере – куда она заплыла из Финского залива через Неву.

Напомню читателям, что млекопитающими называют животных, которые выкармливают своих детёнышей молоком. Молоко китов и дельфинов – крайне питательно: у горбатых китов его жирность составляет почти 50%, а за день единственный детёныш выпивает около 50 литров этого лакомства!

Покорители льдов

Кого же из морских млекопитающих можно встретить на территории Ленинградской области прямо сейчас? В нашем регионе обитает три подвида: Ладожская кольчатая нерпа, Балтийская кольчатая нерпа и Балтийский серый тюлень. Все они занесены не только в Красную книгу Ленинградской области, но и в Красную книгу России.

Приставка «балтийский» дала название подвиду серого тюленя. Это эндемик Балтийского моря, то есть животное, которое обитает лишь в одном месте на земном шаре – именно в данном водоёме. Балтийский серый тюлень – весьма крупный зверь, длина взрослых самцов – более 2,5 метров, а вес достигает 300 кг. Самки немного мельче, весят до 250 кг. Окраска тюленя может быть очень разной: от светло-серой, даже серебристой – до абсолютно чёрной. Для того, чтобы животному было легче укрыться от хищников, природа покрыла его тело пятнами более тёмного цвета, благодаря чему зрительно он почти сливается с каменистым морским побережьем.

Для успешного размножения серому тюленю нужны дрейфующие ледяные поля – ведь именно на них в феврале-марте самки рожают по одному – совершенно белому – детёнышу. Если льда нет, мамам-тюленям приходится рожать на берегу, где белоснежные детёныши становятся очень уязвимыми перед хищниками.

В настоящее время в Балтийском море обитает более 25000 серых тюленей, из них в российской части Финского залива – около 500 особей.

Краснокнижные животные

Ещё один наш эндемик – Балтийская кольчатая нерпа. В отличие от тюленя, этот подвид находится на грани полного исчезновения. За последние 30 лет численность его снизилась в 30 раз. Российская акватория является основным местом обитания балтийской кольчатой нерпы, и в настоящее время у нас осталось не больше 200 особей – критически мало!

Балтийская – один из наиболее крупных подвидов нерпы: длина самцов в среднем составляет 1,5 метра, а вес – до 130 кг. Окрас их меха варьируется от светло-серого до абсолютно чёрного. Обычно на теле виден узор из более светлых колец, которые и дали название виду. В целом, тюлень и нерпа похожи, но тюленя отличает вытянутая мордочка.

На ледяных полях, в снежных наносах самки нерп вырывают норы, в которых один раз в год, в конце февраля, они рожают единственного детёныша. Если зима тёплая, снега и льда нет, то выжить малышам очень сложно.

Существует целых шесть подвидов кольчатой нерпы: балтийская, беломорская, каспийская, байкальская, сайменская и ладожская. Как вы догадываетесь, Ладожская кольчатая нерпа – это уже эндемик Ладоги, животное, которое обитает только здесь. Это уникальный, географически абсолютно изолированный реликтовый подвид.

Ладожская кольчатая нерпа привыкла обитать в пресных водах. Среди своих сородичей она самая маленькая, её длина не превышает 130 сантиметров, а вес – 100 кг. Обычно ладожская нерпа имеет почти чёрную окраску, со светлыми кольцами.

Когда озеро замерзает, в сугробах на льду самки устраивают норы с несколькими жилыми камерами (комнатами). В конце зимы они рождают по одному детёнышу, крайне редко бывают и двойни. Малыши появляются на свет с кремовым или светло-коричневым окрасом. Самки кормят их молоком до 2-х месяцев.

Для того чтобы дышать в своих снежных «квартирах», нерпы делают отверстия во льду – для этого природа снабдила их крепкими длинными когтями. Любопытно, что при линьке на когтях появляются годовые насечки – словно годовые кольца у деревьев – по ним можно определить возраст животного!

Сейчас численность ладожской кольчатой нерпы составляет около 7 тысяч особей, тогда как ещё в начале XX века их насчитывалось около 20 тысяч.

К сокращению популяции морских млекопитающих приводит общее потепление климата, из-за которого происходит раннее таяние льдов. Как мы уже поняли, лёд крайне важен для размножения как тюленей, так и нерп. Кроме того, большое число этих животных гибнет в рыболовных сетях.

Если вы обнаружите попавшую в беду нерпу или тюленя, не приближаясь к животному, сфотографируйте его и срочно передайте информацию о его местонахождении сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы по телефону (812) 699-23-99. Этот центр занимается изучением и реабилитацией наших редких морских млекопитающих, с последующим их выпуском в дикую природу.

Любите и берегите природу!

Павел Глазков

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