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Как гатчинские врачи спасли мужчину от гангрены

Гатчинские хирурги спасли пенсионеру ногу. Если бы не своевременная операция, дело могло закончиться гангреной и ампутацией: артерии на ноге были забиты тромбами, нога перестала функционировать и болела. К счастью, все обошлось. Для спасения конечности врачи применили гибридный метод лечения тромбоза артерий.

Рубрики:  Здравоохранение

В Гатчинскую КМБ в экстренном порядке поступил мужчина 75 лет – с жалобами на боли и онемение левой ноги. Боли возникли внезапно три дня назад. На момент поступления пациент уже не мог шевелить пальцами и стопой, чувствительность, начиная с голени и ниже, отсутствовала. Проще говоря, все шло к гангрене и ампутации.

Пациенту сделали компьютерную томографию в сосудистом режиме, которая выявила массивный тромбоз всех артерий левой ноги, включая мелкие, от паха до стопы. Как пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской клинической межрайонной больницы Вячеслав Миронов, при таком обширном поражении сложно было выбрать один метод операции:

- В нашей клинике мы располагаем двумя методами оперативного лечения. Первый – это открытая сосудистая хирургия. Преимущество этого подхода – в его радикальности: он позволяет извлекать большие объемы тромботических масс. Недостаток же заключается в том, что при этом невозможно извлечь тромбы из артерий малого диаметра. Второй метод – эндоваскулярная хирургия, когда операция проводится через небольшой прокол в артерии. Этот метод как раз легко позволяет работать на артериях среднего и малого диаметра, однако сложно, а иногда невозможно извлекать массивные тромбы из крупных артерий. Поэтому в случае данного пациента было принято решение о гибридном подходе.

Операция проходила в два этапа. Первый блестяще провела сосудистый хирург Резеда Гаскарова: через разрез 7 см в паховой области была выполнена тромбэктомия – удаление тромбов – из бедренных артерий (общей, поверхностной и глубокой). Хирург удалила плотные тромботические массы, перекрывавшие кровоток.

Как показала ангиография, первый этап операции прошел успешно: кровоток в бедренных артериях восстановился с нормальной скоростью. Но, к сожалению, кровоток в артериях голени остался резко сниженным, а в артериях стопы отсутствовал вовсе из-за тромбов, полностью перекрывавших просвет малых артерий голени. Необходима была еще одна операция – другим способом.

Второй этап лечения проходил в рентгеноперационной, где с помощью внутрисосудистых технологий рентгенэндоваскулярный хирург Вячеслав Миронов извлек тромбы из артерий голени и стопы. При этом применялись инструменты малого диаметра, которые обычно используются при извлечении тромбов из артерий головного мозга при ишемическом инсульте. 

- После нескольких попыток тромбаспирации (извлечения тромбов) удалось восстановить кровоток «до стопы», – рассказывает Вячеслав Валерьевич. – Эффект от таких операций обычно наступает практически сразу. Что и произошло в нашем случае: голень и стопа пациента потеплели, вены заполнились, появилась пульсация на артерии тыла стопы. На следующий день наш пациент уже ходил по коридору, боли прошли, чувствительность вернулась. 

…Конечно, это только начало, и пациенту еще предстоит обследование для определения источника тромбов, но угрозу потери ноги удалось предотвратить – совместными усилиями сосудистых и рентгенэндоваскулярных хирургов. Мужчина благополучно выписался и покинул больницу – на своих ногах.

Екатерина Дзюба