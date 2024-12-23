Выпуск покрытия для детских площадок в Гатчинском районе увеличился на 43%

За 6 месяцев на предприятии под руководством экспертов Регионального центра компетенций Ленобласти оптимизировали работу на потоке производства EPDM-крошки, были внедрены производственный анализ на 6 участках, система 5С и инвентаризация складских запасов, что способствовало освобождению складских площадей и вовлечению большого числа сотрудников в проект.

В результате внедрения бережливых инструментов удалось почти в 2 раза ускорить варку в автоклаве и увеличить количество варок с двух до четырех за рабочую смену. Незавершенное производство сократилось на 35% и время протекания процесса производства синтетической заготовки снизилось на 11%.

«ЭПДМ.РУ» — ведущий производитель EPDM-крошки полного цикла в Ленинградской области. Компания использует высокотехнологичное оборудование для изготовления крошки из синтетического каучука. Продукция используется на детских и спортивных площадках, а также на футбольных полях.

Национальный проект «Производительность труда» призван повысить эффективность работы в российских компаниях. Цель нацпроекта — обеспечить 5%-ый ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

В Ленинградской области на данный момент участниками нацпроекта являются 105 предприятий региона.