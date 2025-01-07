В Гатчине на Соборной торжественно открыли каток

Для участников праздника выступила юная гатчинская фигуристка - воспитанница частной спортшколы «Голден Айс» Ева Воропаева. Вслед за ней на лед вышли конькобежцы – воспитанники отделения конькобежного спорта Гатчинской спортивной школы № 3. Танцевально-песенную композицию исполнил творческий коллектив Сяськелевского культурно-досугового центра. Каток открылся для всех желающих!

Однако еще за два дня до Рождества на катке были объявлены детские дни: юные гатчинцы первыми оценили новый каток и пришли в полный восторг! К вечеру 6 января уже собралась очередь. Вместимость катка - 49 человек в один сеанс

Напомним, что каток с искусственным покрытием будет работать на Соборной до весны - при любой погоде, оттепели ему не страшны.

На катке есть пункт проката коньков всех размеров и камера хранения.

После каждого сеанса катания лед готовят для следующих посетителей с помощью специальной машины.

Абсолютно гладкое ледяное зеркало площадью 480 кв. метров ждет гатчинцев и гостей города каждый день - бесплатно!