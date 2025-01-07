Зимний «Как бы концерт» в Гатчине

У тех жителей Гатчины и окрестностей, кто раньше не бывал на этом мероприятии, возникали два закономерных вопроса. Во-первых, уже само название порождало сомнения. «Как бы концерт» - это всё же концерт или что-то другое? Стоит ли ради этого «как бы» оставлять уютный домашний диван? И второй: найдется ли еще хотя бы пара сумасшедших, кто придет в «Купринку» в этот холодный, ленивый, праздничный день?

Своими сомнениями я поделился с координатором «концерта» Дариной Тоткайло: «Как думаете, народ-то подойдет?» «Трудно сказать. Каждый раз по-разному. Многое зависит даже от погоды. Но заявок на выступление было много», - услышал в ответ.

Днем третьего января молочно-серое дымчатое небо стало быстро наливаться свинцом. Повалил мелкий снежок. Зима словно спохватилась и принялась отдавать горожанам долги за бесснежную новогоднюю ночь. Да так разошлась, что как раз к трем часам дня редкий снег быстро превратился в густую белую метель. Но, совершенно неожиданно на подходе к «Купринке» стали обнаруживаться согбенные фигуры с гитарами за спиной. Они медленно, преодолевая яростное сопротивление ветра, темно-серыми тенями тянулись к библиотеке.

А внутри совсем уж чудо! Яркий свет, детский смех, девочки в блестящих платьях - «снежинках», взволнованные длинноволосые юноши, снабженные различными музыкальными инструментами. Гардеробщица разводит руками: «Номерков больше нет. Всё занято».

Заместитель директора библиотеки Лариса Кузьмичева приносит дополнительные вешалки для посетителей. Директор Наталья Гаврилова и другие сотрудники доставляют стулья из соседних залов. «Как бы концерт» собрал на удивление много публики. Возраст слушателей и выступающих - от 7–8 до 70–80.

Обаятельная и энергичная Дарина Тоткайло – организатор и идейный вдохновитель мероприятия, надевает колпак Деда Мороза, берет в руки флейту, музыкальный вечер начинается.

- Мне всегда хотелось сделать такой концерт, в котором смогут выступить все желающие, - скажет она уже после мероприятия. – Профессиональные исполнители, любители, те, кто самостоятельно освоил инструмент, и выступление в библиотеке станет для них дебютом. Дирекция «Купринки» идею поддержала, и с 2019-го мы дважды в год представляем всем желающим открытую площадку для демонстрации своих талантов.

На импровизированной сцене немолодых уже исполнителей сменяли совсем юные. Классическая музыка соседствовала с современными ритмами. «Как бы концерт» - одна из немногих городских площадок, где, как в геометрии Лобачевского, две параллельные прямые – юное поколение и вполне себе пожилые люди, наконец-то пересеклись.

Крохотных Анну-Марию и Анну-Софию Власовых сменяет у фортепьяно художник, композитор, поэт Иван Радюкевич. Он представил вниманию публики очередной свой вальс, естественно, «Новогодний».

Юноши и девушки, ученики центра сценических искусств «ReActor» задорно исполняли песни современных групп. Заметим, под дружные аплодисменты разновозрастной публики.

Исполнительный директор фонда «Благо Дари» Оля Гусева и школьник-дебютант Андрей Ширяев, постоянный участник «Как бы концертов» Дмитрий Журавлев и юная Вероника Абатурова с очень сложной партией «Луч солнца золотого» из «Бременских музыкантов», что их всех объединяет?

- Единственное наше условие-просьба к исполнителям - выступать с любимыми произведениями. Своими, чужими, известными или нет, не важно. Лишь бы от души. Когда человек занимается любимым делом, он становится по-настоящему красивым, - отмечает Дарина Тоткайло.

В этот короткий январский день, быстро перетекающий в вечер, в помещении библиотеки Куприна было замечено много красивых и счастливых людей. Они пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи, и не наедине с самими собой, перед зеркалом, а на глазах десятков доброжелательных слушателей. Что может быть важнее для творческого человека? Именно ради этих нескольких минут он готов был часами, сутками напролет репетировать свое выступление, сочинять, мучиться, начинать всё заново. Одним словом, заниматься творчеством.

- Моя любимая история — это рассказ о нашей постоянной читательнице, женщине весьма преклонных лет. Она приходила на наши концерты и сидела всегда с весьма недовольным лицом. Мы думали, что всё происходящее на сцене, особенно выступления молодежи, звук электрогитары ее крайне раздражают, и недоумевали, зачем она сюда ходит, мучается? Но однажды она подошла ко мне и спросила: «Можно ли ей почитать свои собственные стихи?». Оказывается, всё это время у нее внутри шла мучительная борьба, как решиться подойти, спросить, а потом, еще и выступить перед публикой? Она была счастлива, читая стихи, и недовольная улыбка уже никогда не появлялась на ее лице, - рассказывает Дарина Тоткайло.

Библиотека им. А.И. Куприна рано и очень уверенно начала новый 2025-й год. Культурные события, лекции, встречи с интересными людьми, концерты следуют одно за другим. Современные библиотеки давно уже перестали быть просто местом для обмена книг читателями.

- В библиотеках сейчас много чего интересного происходит, – говорит Дарина Тоткайло. - Например, в Петербурге такие библиотеки, как «Маяковского» на Фонтанке, «Охта-8» и другие становятся культурными объектами, имеющими самостоятельную ценность. Местные жители, приезжие посещают их наравне с признанными городскими достопримечательностями. Мы развиваем новые форматы общения именно с этой целью. «Купринка» должна стать точкой притяжения для горожан, жителей района и туристов.

Андрей Павленко