Уход за людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами: что меняется?

С 1 января 2025 г. не будут осуществлять ежемесячные выплаты трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (исключение составляют выплаты за инвалидов с детства I группы) и лиц старше 80 лет. Средства будут автоматически назначены фондом в виде надбавки к пенсии инвалидам I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) и лицам старше 80 лет.

Периоды ухода за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет трудоспособным гражданам, которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом за указанными лицами, будут установлены региональным Отделением Социального фонда России и учтены в индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения таких граждан в фонд.

Если период ухода начнется с 1 января 2025 года, то для его учета на индивидуальном лицевом счету трудоспособному лицу нужно подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.

Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Это подтверждение должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход и его периоде. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи.

Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного территориальным органом СФР.

Дополнительная информация по телефону круглосуточного контакт-центра 8 (800) 100-00-01 или в клиентских службах регионального Отделения СФР.

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