Старт Спартакиады пенсионеров

Поединок был острый. Об этом говорят результаты:

- 1 место – команда «Электроприбор» (18,5 очков);

- 2 место – команда «Фортуна» (17 очков);

- 3 место – команда «Торпеда» (17 очков).

В случае с «Фортуной» и «Торпедой» пришлось сравнивать результаты за капитанским столиком, чтобы выяснить, кто же какое место завоевал. Любопытно, что на пятки командам наступала «Арена» – отставание от бронзы всего лишь 0,5 очка.

Следующий этап Спартакиады пенсионеров состоится 13 февраля. Это будут лыжные гонки. А 16 февраля пройдет турнир по шахматам.

Николай Кокорин, судья соревнований