Старт Спартакиады пенсионеров
В шахматном клубе «Дебют» 19 января прошел стартовый этап Спартакиады пенсионеров Гатчинского муниципального округа по шашкам. За призовые места сражалось восемь команд, в каждой – по четыре человека.
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Поединок был острый. Об этом говорят результаты:
- 1 место – команда «Электроприбор» (18,5 очков);
- 2 место – команда «Фортуна» (17 очков);
- 3 место – команда «Торпеда» (17 очков).
В случае с «Фортуной» и «Торпедой» пришлось сравнивать результаты за капитанским столиком, чтобы выяснить, кто же какое место завоевал. Любопытно, что на пятки командам наступала «Арена» – отставание от бронзы всего лишь 0,5 очка.
Следующий этап Спартакиады пенсионеров состоится 13 февраля. Это будут лыжные гонки. А 16 февраля пройдет турнир по шахматам.
Николай Кокорин, судья соревнований
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