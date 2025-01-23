23 января родные бойцов получили государственные награды за своих сыновей, мужей, отцов и братьев. В церемонии вручения наград принял участие руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира г. Коммунара Алексей Дудин. Со словами соболезнований и признательности к родным и близким героев обратился заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов. Он заверил, что администрация готова оказать семьям погибших любую помощь, независимо от проблематики.

В торжественной обстановке военный комиссар Гатчины Андрей Чичканов передал родным ордена и медали, к которым были представлены защитники, геройски погибшие в ходе выполнения боевых задач.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно орденами Мужества награждены:

- Александр Юрьевич Гладких,

- Сергей Владимирович Потапов,

- Андрей Олегович Машевский,

- Михаил Анатольевич Евдокимов,

- Павел Геннадьевич Горюнов.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины, медалями «За отвагу» награждены Артем Михайлович Бебенин и Виктор Николаевич Синеоков.

После церемонии вручения наград состоялась беседа с близкими героев.

…Как рассказал Сергей Галяев, первоочередная задача фонда «Защитники Отечества» – помощь демобилизованным участникам СВО и семьям погибших бойцов:

- Мы ведем социальное сопровождение семей погибших, оказываем всяческую помощь и поддержку, проверяем, были ли представлены военнослужащие к наградам – для этого направляем запросы в Главное управление кадров Минобороны РФ, контролируем получение всех положенных выплат – и за награды, и по линии соцзащиты, и другие. Кроме того, наше отделение фонда организует и культурную программу, чтобы люди не замыкались и участвовали в общественной жизни, посещали театры, концерты, ездили на экскурсии. В фонде «Защитники Отечества» близким погибших предоставляется психологическая помощь, мы устраиваем встречи, чаепития, по договоренности с Гатчинской епархией запланированы паломнические поездки.