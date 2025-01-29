44 спасённых жизни

Собрание личного состава в присутствии вышестоящего руководства и представителей администрации Гатчинского округа прошло 22 января в Центре творчества юных. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области полковник внутренней службы Антон Клинг поблагодарил коллектив Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона за работу. Он отметил, что все подразделения, все виды пожарной охраны традиционно в течение года, как единый кулак, доблестно ликвидировали все возникавшие опасные ситуации на хорошем боевом уровне:

- Можно сказать, что вы своей работой спасли 44 человеческих жизни, более 80 человек были эвакуированы с пожаров. Большая профилактическая работа дала свои плоды – значительно снизилось количество пожаров на территории, на водных объектах – стабильная обстановка, и в этом видна заслуга Государственной инспекции по маломерным судам. Гатчинский гарнизон всегда на лучшем счету. Гатчина – столица региона в непосредственной близости от Северной столицы, поэтому на вас лежит огромная ответственность за безопасность как жителей, так и гостей Гатчинского округа.

Пожаров – на четверть меньше

С итоговым докладом выступил начальник Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Евгений Мясников.

В 2024 году на территории Гатчинского округа чрезвычайных ситуаций не произошло, как и в 2023-м. За 12 месяцев в Гатчинском районе был зарегистрирован 631 пожар, что почти на четверть меньше, чем в 2023 году. Однако погибших на 2 больше – 19 человек. Основная причина гибели людей на пожарах – это неосторожное обращение с огнем, состояние алкогольного опьянения и нарушение правил пожарной безопасности.

Травмировано на пожарах было 16 человек, спасено пожарными – 44. За 2024 год пожарно-спасательные подразделения участвовали в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 53 раза.

Тяжело в учении – легко в бою

Для поддержания готовности к выполнению служебных задач Гатчинский пожарно-спасательный гарнизон постоянно проводил тренировки и учения. В частности, в марте сотрудники участвовали во всероссийских учениях по подготовке к пожароопасному периоду и тушению ландшафтных пожаров, в июне – по ликвидации последствий взрыва бытового газа, в ноябре прошли масштабные тренировочные учения по тушению условного пожара на острове Коневец в Приозерском районе.

Также в 2024 году Гатчинский пожарный гарнизон принимал участие в различных спортивных и соревновательных мероприятиях, занимая призовые места:

3 место – в лыжных гонках, в футбольном турнире и в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ. В соревнованиях «Трасса-01» победила 103 пожарная часть, в гиревом спорте гатчинские пожарные заняли 1 личное место и 3 общекомандное.

А в марте 2024 года сотрудники Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона сопровождали детей из Белгородской области в детский лагерь «Маяк» в Вырице.

В спасатели – с детства

В 2024 году в Гатчинском районе произошло 8 происшествий на воде, в которых погибло восемь человек. За год отделение ГИМС Гатчинского района провело 77 патрулирований, в ходе которых было выявлено 53 нарушения, выписано 53 постановления, а также проведено 168 других профилактических мероприятий.

Активно ведется работа по развитию добровольной пожарной охраны. В настоящее время в Гатчинском округе функционирует две добровольные пожарные команды численностью 30 человек и одна дружина – пятерка добровольцев. В прошлом году добровольцы самостоятельно потушили 13 пожаров и приняли участие в тушении еще 24-х.

Продолжается работа с подрастающим поколением. В сентябре был торжественно открыт второй кадетский класс МЧС в Гатчинской школе №7. Для популяризации профессий пожарного и спасателя за год в пожарно-спасательных частях прошло более 20 дней открытых дверей и экскурсий. В школах и детских садах постоянно проводятся уроки мужества.

Награды

Традиционно на итоговом мероприятии прошла церемония награждения особо отличившихся сотрудников МЧС. Пожарные получили почетные грамоты, благодарственные письма, знаки отличия и другие награды.

Медалью «За отличие в службе» 1 степени награжден майор внутренней службы, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Сергей Самсонов. Почетной грамотой Главного управления МЧС России по Ленинградской области поощрена майор внутренней службы, старший инспектор ОНДиПР Гатчинского района Светлана Коробова. Грамоты ГУ МЧС России по Ленобласти получили шестеро сотрудников 42-ой и

43-ей пожарно-спасательной части.

Заместитель главы администрации Гатчинского округа по вопросам безопасности и цифрового развития Игорь Авдеев вручил сотрудникам благодарности от лица губернатора Ленинградской области и председателя областного парламента.

За 1 место в смотре-конкурсе ГУ МЧС России по Ленобласти на лучшую базу газодымозащитной станции дипломом награждена 42 пожарно-спасательная часть.

За участие в конкурсе ГУ МЧС России по Ленобласти в номинации «Лучший командир отделения» диплом 1 степени получил прапорщик внутренней службы, командир отделения 43 ПСЧ Павел Крюков.

Заместитель начальника Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Александр Войдат вручил сотрудникам МЧС знаки отличия, почетные грамоты и благодарности. Так, за помощь в организации и проведении соревнований по плаванию в рамках спартакиады территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области благодарственным письмом ГУ МЧС России по Ленобласти награжден директор центра физкультуры и спорта «Волна» Дмитрий Тимофеев.

За ответственное отношение к развитию физических и творческих качеств участников дружин «Юный пожарный» на территории Гатчинского округа благодарственным письмом комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области отмечена председатель Гатчинского комитета образования Марина Шутова.

Начальнику управления ГО, ЧС и ПБ АО «ОДК-сервис» Тимуру Константинову, директору муниципального центра безопасности и гражданской защиты населения Андрею Чертову, главе штаба Юнармии Гатчинского округа Александру Орлову и директору Гатчинского лесничества Сергею Смертину объявлена благодарность ГУ МЧС России по Ленинградской области – за многолетнее сотрудничество, активное участие в формировании общественного сознания и пропаганду пожарной безопасности.

Екатерина Дзюба