«Благословенная Вырица» и «Дедушка Серафим»

Небольшой дачный поселок Вырица, связанный с именем преподобного Серафима, еще при жизни старца был хорошо известен далеко за пределами Санкт-Петербурга, впоследствии превратившись в место паломничества со всей России и не только. С «благословенной Вырицей» Людмила Ильюнина познакомилась еще в юности, побывав в Казанской церкви и у могилы преподобного Серафима Вырицкого. По ее словам, уже тогда она получила мощный толчок в духовном развитии, считая, что именно батюшка Серафим привел ее к вере. А впоследствии выяснилось, что на сельском кладбище в Ярославской области, где похоронены родители преподобного, по удивительному совпадению покоятся и предки Людмилы Александровны.

Писательница часто бывала в Вырице и посещала могилу святого старца еще до его прославления. А теперь она и сама живет в этом старинном поселке, являясь прихожанкой Казанской церкви. Неудивительно, что значительная часть ее литературного творчества посвящена Вырице и людям, чьи имена неразрывно с ней связаны. «Здесь земля освящена монашеской молитвой», – уверена Людмила Александровна.

Среди книг Людмила Ильюниной – «Вырицкий помянник», где содержатся краткие жизнеописания всех, кто непосредственно находился около батюшки Серафима. В книге «Благословенная Вырица» рассказывается о преподобном старце Серафиме Вырицком, а также об истории Вырицы от древних времен и до сего дня, о ее храмах и подвижниках.

В годы гонений на веру Вырица стала одним из «молитвенных форпостов России» – сюда съехались многие монашествующие из закрытых обителей. Во время Великой Отечественной войны в поселке были открыты два монастыря – женский и мужской. Преподобному Серафиму в его молитвенном стоянии за Россию соучаствовали многие вырицкие иночествующие.

В книге рассказывается о сонме подвижников, которые сделали Вырицу благодатной и святой на все времена. Среди них – схимонахиня Серафима Муравьева, архимандрит Серафим (Проценко), блаженная Наталия, блаженная Варвара, блаженная Любушка (Сусанинская), монахиня Мария. Отдельная глава посвящена преподобномученице Марии – небесной покровительнице Гатчинского благочиния, к которому принадлежит поселок Вырица.

Напряженная духовная жизнь не угасала в Вырице и после ухода Серафима из земной жизни. С начала 1950-х годов и до наших дней в Вырице подвизались Христа ради юродивые, к которым за советом ехали люди со всей России. Более подробно о них Людмила Ильюнина рассказывает в книге «Вырицкие юродивые».

Юродство Христа ради – самый таинственный христианский подвиг, скрытый от окружающих маской мнимого безумия и направленный против главной людской страсти и корня всех грехов – гордыни и тщеславия. Православный люд во все времена ценил юродивых за смирение и с верой внимал их словам. Вырицкие старожилы знают, что в поселке жили очень почитаемые в народе подвижники, взявшие на себя подвиг юродства. Среди них – схимонахиня Варвара, блаженная Наталья, странница Любушка. Из уст в уста в Вырице передавались воспоминания о сокровенных подвигах и духовной мудрости блаженных стариц, свидетельства об их молитвенном служении людям и чудесах исцеления.

Отдельную книгу «Странница Любушка» Людмила Ильюнина посвятила подвижничеству блаженной Любушки (1912–1997), которую в народе называли «сусанинской старицей». Любушка сама себя называла странницей, так как почти всю свою жизнь провела в странствиях по России. Около двадцати лет Любушка Сусанинская жила в Вырице, и писательница с ней была лично знакома.

В книге «Хранители Вырицы» собраны материалы о храме в честь Казанской иконы Божией Матери, о его настоятелях, строителях и молитвенниках. Повествование начинается с живых свидетельств о главном хранителе Вырице – преподобном Серафиме.

Одной из своих самых любимых книг Людмила Ильюнина считает книгу для детей «Дедушка Серафим». Книга построена на беседах самого преподобного и его супруги, матушки Серафимы, с их родной внучкой – маленькой Маргариточкой. Маргарита с ранних лет воспитывалась в семье преподобного и, как многие дети, просила бабушку и дедушку рассказать про старину, про то, как они жили в далекое время. Терпеливо и с любовью отвечали дедушка с бабушкой на многочисленные вопросы внучки. Перед взором девочки представала жизнь крестьянского мальчика, рано потерявшего отца и взятого в Петербург посыльным. Вместе с ней маленькие читатели переживают яркие моменты жизни преподобного: переезд в Петербург, работа «мальчиком на побегушках», основание собственного дела, постриг в монашество, война и молитвенный подвиг.

Книга эта замечательна тем, что житие преподобного Серафима Вырицкого, рассказанное для детей, иллюстрировали сами дети – ученики воскресной школы Казанского храма и вырицкой изостудии «Колорит» под руководством преподавателя Дины Гусюк.

Воспоминания и рассказы о книгах Людмилы Ильюниной сопровождались музыкальными выступлениями автора-исполнителя песен Константина Сиверского.

Юлия Лысанюк