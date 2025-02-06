Друг человека, зарегистрируемся?

Положения областного закона об обязательной регистрации питомцев (закон №109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области») вступили в силу 1 января 2025 года и касаются, прежде всего, собак. Если кошки могут оставаться «сами по себе» и регистрироваться по желанию хозяина, то собаки подлежат обязательной регистрации. Ну, и действие закона не распространяется на сельскохозяйственных, лабораторных, диких, служебных животных и зверей в цирке и зоопарке.

Функция учета возложена исключительно на специалистов государственной ветеринарной службы, частные ветклиники этим не занимаются. Регистрация домашнего животного, снятие с регистрационного учета, внесение изменений в Реестр – процедура бесплатная. А вот за отсутствие регистрации предусмотрен административный штраф, и наказывать владельцев, не зарегистрировавших своих собак, начнут с 1 июля 2025 года.

Гатчинские собаководы достаточно дисциплинированны: за первый месяц года в Гатчинской ветеринарной службе зарегистрировались две сотни собак.

Как это происходит?

Процедура занимает от пяти до двадцати минут – в зависимости от загруженности ветеринаров и скорости интернета. Хозяин приводит пса (присутствие собаки обязательно!) в Гатчинскую ветеринарную службу. Если собака чипирована, ветеринар отсканирует данные микрочипа и внесет в базу (если чипа нет, по желанию владельца собаку можно чипировать, но для регистрации наличие чипа необязательно). Далее собаку сфотографируют анфас, владелец заполнит бланк заявления, и ветврач внесет данные в специальную программу. С собой хозяину животного необходимо иметь свой и собачий паспорт и телефон, на который при регистрации придет код подтверждения.

В заявлении нужно будет указать стандартные сведения: фамилию, имя, отчество владельца животного, паспортные данные, адрес регистрации, номер мобильного телефона и электронную почту, а также данные собаки: пол, кличку, породу, окрас, идентификационный номер электронного чипа (если есть), номер клейма (при наличии), данные ветеринарного паспорта и информацию о вакцинации, адрес проживания животного. Если у вашего питомца нет ни паспорта, ни прививок, паспорт можно будет получить в ветклинике – платно, прививка от бешенства делается на безвозмездной основе отечественной вакциной.

После того, как заявление будет заполнено, а собака – сфотографирована, специалист ветслужбы внесет информацию в компьютерную программу, и владелец получит свидетельство о постановке питомца на учет в Реестре домашних животных Ленинградской области. Животному будет присвоен буквенно-цифровой идентификационный номер, где первые две цифры – номер субъекта РФ (47 – Ленинградская область), затем – буква, обозначающая вид животного: С – собака, К – кошка, Д – другой вид, и длинный девятизначный номер записи в Реестре домашних животных Ленобласти в автоматизированной информационной системе по регистрации и учету животных. Например, на утро

4 февраля в этой системе значилось более 10950 зарегистрированных домашних питомцев по всему региону.

По окончании процедуры регистрации вам выдадут свидетельство с «живой» печатью, которое следует хранить как документ вашего четвероногого друга, вместе с паспортом.

Подробности

Естественно, у собаководов возникает много вопросов по поводу регистрации. Разъяснения дал начальник станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района Сергей Мизерный.

- Собаки бывают очень похожи: как будет проходить идентификация по фотографии?

- В разработках по идентификации домашних и бездомных животных «Goznak.Pet» используются сверхточные нейронные сети. Это класс алгоритмов машинного обучения, которые применяются для обработки изображений и видео. Сверхточные нейронные сети разработаны специально для работы с данными, имеющими пространственную или растровую структуру, такими, как изображения. Они способны к самостоятельному интеллектуальному изучению ключевых признаков наблюдаемого объекта. Для обучения нейросетей использовались специально созданные наборы данных, содержащие сотни тысяч изображений животных. По мере добавления новых фотографий в систему они также используются для дальнейшего обучения нейросетей, повышая точность распознавания образов.

- Если собака агрессивная, на фото она будет в наморднике?

- Конечно, можно использовать и изображение собаки в наморднике, однако результат поиска по биометрии будет крайне низким, и при потере животного найти его впоследствии по фото будет сложно. Поэтому лучше постараться сделать фотографию анфас без намордника.

- На кого будут регистрировать собак в приютах?

- На некоммерческую организацию в лице руководителя. Питомники, заводчики, зооволонтеры тоже обязаны регистрировать всех своих собак.

- Что делать, если животное потерялось и не нашлось?

- Нужно подать заявление в государственную ветеринарную службу о пропаже животного. Если животное не нашлось, через 30 дней подать заявление о снятии с учета.

- Нужно ли снимать животное с регистрации в случае смерти, и какие документы для этого нужны?

- Да, снять с учета нужно, предъявив документ, подтверждающий смерть животного – из ветклиники либо специализированной организации.

- Будут ли регистрировать уличных животных?

- Животные без владельцев будут зарегистрированы бригадами по отлову в другом модуле этой же системы.

- Если нет возможности приехать в государственную ветклинику, можно ли вызвать врача для регистрации на дом?

- Да, но за вызов специалиста придется заплатить согласно

прейскуранту. Однако у нас запланирован выезд специалистов в отдаленные населенные пункты Гатчинского округа согласно графику ветеринарных станций, и можно будет зарегистрировать животное в своем поселке или деревне бесплатно.

- Обязательна ли прописка в Ленинградской области для владельца собаки?

- Нет, для хозяина прописка необязательно – важно, чтобы животное постоянно проживало в нашем регионе.

- В чем заключается цель регистрации домашних животных?

- Создается единый региональный реестр животных, с более полным охватом, что позволит сделать точную заявку на выделение федеральной вакцины против бешенства. Кроме того, это мониторинг безнадзорных животных и снижение их численности, возможность привлечения к административной ответственности граждан за нарушение требований регионального законодательства и возможность взыскания с ответчика материального ущерба в случае укусов или порчи имущества. Все данные о животном будут храниться в единой информационной системе, и в случае, если ваша собака потеряется, ее будет легче найти – и, соответственно, выйти на владельца, поскольку в Реестре указывается его телефон и адрес.

- Будут ли вводить налоги на собак?

- Нет.

- Какой штраф предусмотрен с 1 июля для тех, кто не зарегистрировал собаку?

- Для граждан – в размере от 1000 до 2000 рублей; для организаций без образования юридического лица – от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 7000 до 10 тысяч рублей.

Екатерина Дзюба